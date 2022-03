Guerre en Ukraine : ces contrats menacés chez Alstom et General Electric à Belfort

Les syndicats de General Electric et d'Alstom à Belfort font part ce lundi de leurs inquiétudes sur l'avenir de leurs sites. En effet, l'activité des deux industriels est fortement lié à la Russie ou à l'Ukraine. La filière nucléaire de GE est très dépendante de la Russie : près de la moitié de ses commandes sont à destination des Russes de Rosatom. Le constructeur ferroviaire de son côté comptait signer le 31 mars une commande de 130 locomotives fret avec l'Ukraine.

A Alstom le contrat ukrainien est "plus que jamais remis en cause" reconnaît la CFE-CGC.

Ce contrat aurait du faire les beaux jours des ateliers belfortains. Prévu pour être signé le 31 mars, 130 locomotives Fret avaient été précommandés au constructeur ferroviaire français. L'Ukraine aurait ainsi assuré à Belfort près de 8 ans de charge de travail pour la moitié du site. 30 personnes travaillent déjà sur le projet rappelle la CFE-CGC, dans les bureaux d'études notamment. Mais le contrat est fortement "compromis" explique son représentant André Fages. La direction envisage deux options selon le représentant du personnel : "Soit le projet est mis sur pause dès la fin du mois. Ou alors Alstom se laisse le temps de l'été pour décider. En clair soit on repousse le contrat sine die, soit il s'arrête. Je n'ai pas de boule de cristal, mais les propos de Poutine laissent peu de place à l'optimisme. Son but a l'air d'être de vouloir remplacer l'actuel président d'Ukraine et dans ce cas là l'issue du contrat est plus que compromise". "On s'interroge beaucoup sur l'avenir du site" conclut de son coté la CGT.

Chez General Electric, trois branches de l'énergéticien sont liées à des contrats russes

La filiale nucléaire de General Electric à Belfort produit des turbines pour les russes de Rosatom. Si jamais des sanctions économiques tombent, les syndicats craignent pour la suite. Le syndicat SUD alerte sur le fait que cette branche doit être vendue à EDF pour plus d'un milliard d'euros et invite l'électricien français à rester attentif explique le représentant du syndicat Alexis Sesmat "si on perd le marché russe il est évident que le prix d'achat doit être revu en conséquence". D'autre part, la filière gaz a également des contrats en cours avec les Russes Même chose pour Power Conversion.