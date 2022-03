Guerre en Ukraine : chômage partiel à l'usine Renault Cléon à cause du manque de pièces

Les salariés de l'usine Renault à Cléon (Seine-Maritime) vont connaître une nouvelle fois le chômage partiel à cause cette-fois ci de la guerre en Ukraine (photo d'illustration).

"C'est la double peine, le double impact", réagit Fabien Gloaguen, délégué FO chez Renault. Lors d'un conseil social et économique extraordinaire (CSE) ce mardi, la direction a annoncé que l'usine devra de nouveau faire face à du chômage partiel. Déjà touchée par la pénurie de semi-conducteurs, elle subit également les conséquences de la guerre en Ukraine.

Une incidence sur les autres sites Renault

"On n'a pas eu de précisions sur ce qui manquait mais je pense que l'on est dans le domaine du manque d'approvisionnement de pièces, et avec ce qu'il se passe là-bas, l'impact est quasi immédiat sur l'industrie en France. Et là en particulier sur l'industrie automobile", continue Fabien Gloaguen.

L'activité sera perturbée jusqu'à la fin de la semaine prochaine. "Est-ce que l'impact sera beaucoup plus important ? Cela, nous ne le savons pas. C'est à craindre. D'où la forte inquiétude de tous les salariés Renault en France", poursuit le délégué syndical.

Si Cléon est impacté, on aura un impact sur d'autres sites comme celui de Sandouville - Fabien Gloaguen

L'usine Renault Cléon fabrique les moteurs pour les voitures. "Cela va avoir une incidence à termes sur les autres sites, celui de Sandouville, celui de Flins et celui des autres sites en France. Si Cléon est impacté, on aura un impact sur d'autres sites comme celui de Sandouville", conclut Fabien Gloaguen.