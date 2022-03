Guerre en Ukraine : des bénévoles isérois partent en Roumanie distribuer des produits de première nécessité

Une vingtaine de jours après le début de la guerre en Ukraine, six bénévoles partent ce mercredi 16 mars à 10h de Champagnier, dans l'Isère, direction la Roumanie où se trouvent des milliers de réfugiés. Ils vont distribuer des produits de première nécessité, d'hygiène et du matériel médical.

Du lait en poudre, des couches, du gel douche ou encore des pansements : près de 800 cartons au total de produits d'hygiène et de matériel médical vont partir ce mercredi 16 mars à 10h de Champagnier, au sud de Grenoble, direction la Roumanie où se trouvent des milliers de réfugiés ukrainiens. Une mission menée par des bénévoles, notamment de l'association "Pompiers humanitaires solidaires". Quatre d'entre eux vont faire le voyage et rester sur place quelques jours pour assurer la distribution.

"Pour nous, il était impératif de faire quelque chose"

Pour Frédéric Vigreux, le président de l'association Pompiers humanitaires, impossible de ne rien faire. "Dès l'instant qu'il y a une catastrophe, j'ai l'impression d'être impacté par ça personnellement, c'est dans mes tripes", explique-t-il, "et je ressens le besoin de faire quelque chose". Et même si d'autres ont déjà pris la route pour apporter leur aide aux réfugiés ukrainiens, Frédéric et les autres bénévoles sentent qu'ils peuvent se rendre utile sur place. "Nous on fait parce qu'on a ce ressenti d'aider au niveau santé des gens. On ne va pas amener de la nourriture, on ne va pas amener des médicaments, il y a "Pharmaciens sans frontières" pour ça", ajoute Frédéric Vigreux, mais on le fait parce qu'on le ressent comme ça".

Une semaine pour organiser ce départ

Avant le grand départ, les bénévoles ont été sur le pont pendant plus d'une semaine. Il a fallu récupérer tous les dons, les répertorier, les trier et les emballer, avant de finalement pouvoir les charger. Un "travail monstre", explique Chris, une des bénévoles qui reste en France. "Ils sont seulement quatre à partir et ce travail ne pouvait pas se faire seulement à quatre, ajoute-t-elle. Cette aide-soignante est donc venue aider sur ses temps de repos, "chacun vient quand il peut et comme il peut même si c'est juste une heure".

Les fourgons sont remplis de dizaines de cartons, avec des produits d'hygiène et du matériel médical © Radio France - Soisic Pellet

Près de 800 cartons de produits transportés

Deux fourgons ont donc été loués pour l'occasion par l'association. Un budget important même si les loueurs ont fait un geste financier, notamment au niveau de l'assurance. Cela coûte tout de même des milliers d'euros, notamment à cause de la hausse des prix des carburants. Ces deux camionnettes transporteront près de 800 cartons, tous venant de dons de particuliers ou de collectivités. "On a senti cet engouement de la population de Grenoble et des environs", se réjouit Frédéric Vigreux. Une solidarité qui ne l'étonne pas car il estime que, "dans les catastrophes", les gens se mobilisent assez facilement.

Ces bénévoles ne comptent pas s'arrêter là. Après cette première distribution en Roumanie, ils comptent retourner sur place avec une ambulance des pompiers, pour continuer à prêter main forte sur place.