Guerre en Ukraine : des dispositifs d'aide pour les entreprises de Moselle en difficulté

C'est la crainte du moment pour plusieurs entreprises de Moselle, habituées à commercer avec l'Ukraine et la Russie. En marge du conflit entre les deux pays, l'arrêt brutal des échanges vers cette régions pourrait coûter une sérieuse baisse du chiffre d'affaires. La Préfecture de la Moselle leur rappelle donc qu'un guichet unique est mis en place au ministère de l'économie des Finances et de la Relance. Elle invite les dirigeants concernés à le contacter via l'adresse : sanctions-russie@dgtresor.gouv.fr. Ce mail concerne les demandes sur les sanctions mises en place et sur les modalités de paiement avec des entités russes.

Dispositif élargi

Concernant d'autres demandes, il existe d'autres points de contact :

Si les inquiétudes portent sur l'approvisionnement, veuillez joindre l'adresse : tensions-approvisionnements.russie@finances.gouv.fr

Pour vos questions sur les biens à double usage : doublusage-sanctions.russie@finances.gouv.fr

Sur les prix de l'énergie et les relations avec les fournisseurs énergetiques : toutes les infos sont sur le site de énergie info.

Les informations et conseils en matière de cybersécurité sont disponibles sur le site de l'ANSSI, l'Agence nationale de la sécurité et des systèmes d'information.

Enfin, les PME/ETI sont invitées à se rapprocher des commissaires aux restructurations et à la prévention des difficultés des entreprises (CRP).

Appel à la solidarité

Par ailleurs, la Préfecture en appelle aux entreprises non-menacées afin de faire marcher la solidarité. Si certaines d'entre-elles souhaitent faire contribution et envoyer des dons, le ministère de l'Europe et des affaires étrangères vient d'activer le fonds de concours spécialement pour les entreprises. Il permet notamment de garantir que les fonds seront tracés et utilisés avec pertinence. Vous retrouverez la procédure en suivant ce lien.