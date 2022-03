Guerre en Ukraine : des stations-service prises d'assaut en Alsace

Plusieurs stations-service sont à sec ce mercredi dans le Bas-Rhin. "Tout le monde vient faire le plein, et certains viennent même avec des bidons", explique Yves Fuchs président du syndicat des gérants de stations service au sein du CNPA le Conseil national des professions de l'automobile "ça fait longtemps que je n'avais pas vu ça. Le gens ont peur d'une explosion des prix", poursuit-il. Yves Fuchs qui gère une station service à Muntzenheim près de Colmar se veut néanmoins rassurant il n'y a pas de problèmes d'approvisionnement pour l'instant.

Le prix des carburants en forte hausse depuis des semaines

Le prix du carburant augmente depuis des mois et cette tendance s'est accélérée avec la guerre en Ukraine. "On est obligé de répercuter la hausse des prix", confirme Dominique Schelcher, PDG alsacien de Système U, "la plus grosse tension est sur le gasoil en ce moment qui venait des pays de l'Est. Il faudra quelques jours avant d'avoir des solutions alternatives."