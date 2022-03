Guerre en Ukraine et prix du gaz : "La méthanisation est une solution d'avenir", estime la directrice de GEG

Face à l'envolée des prix du gaz, avec la guerre en Ukraine, les biogaz produits en Isère pourraient-ils être une alternative aux gaz russe ? "On est sur la bonne voie", estime ce lundi 14 mars la directrice générale de Gaz et Electricité de Grenoble (GEG).

Du gaz "Made in Isère" : voilà la promesse de la méthanisation, c'est-à-dire la production de gaz à partir de matières organiques, en particulier de déchets verts. Ce gaz est d'ores et déjà utilisé dans les bus de l'agglomération grenobloise. "C'est une solution d'avenir", estime ce lundi 14 mars Christine Gochard, directrice générale de Gaz et Electricité de Grenoble. Cette solution devient d'autant plus urgente avec la guerre en Ukraine et l'envolée des prix du gaz.

France Bleu Isère - D'abord, expliquez nous ce qu'est exactement la méthanisation ?

Christine Gochard : La méthanisation, c'est un processus biologique, qui se produit spontanément dans la nature, dans les marais, les sols ou même dans les intestins des êtres vivants (ndlr : les vaches notamment). Concrètement, il s'agit d'une fermentation des matières organiques par des bactéries, une digestion. On peut utiliser des déchets agricoles, des fumiers, des déchets de l'industrie agroalimentaire, des boues de stations d'épuration, etc. Et une fois que ce biogaz est fabriqué par les bactéries, il faut l'épurer, puis il peut être injecté dans le réseau de gaz.

Quelle est la place aujourd'hui de cette énergie, de ce biogaz, chez GEG ?

Aujourd'hui, on exploite la station d'épuration Aquapole de Grenoble. C'est l'une des premières installations de méthanisation en France, elle produit 22 gigawattheures par an, donc c'est l'équivalent de la consommation de 2.500 foyers grenoblois. Cela vous donne une ordre de grande de ce que produit la méthanisation aujourd'hui sur la région grenobloise.

Quelles utilisations peut-on faire de ce biogaz ? Il est utilisé notamment dans les bus de la métropole grenobloise...

Tout à fait. Ce biogaz, une fois qu'il est injecté sur le réseaux, peut être utilisé comme le gaz naturel "classique" : pour le chauffage, pour le gaz naturel véhicules - notamment à Grenoble -, les transports en commun utilisent largement le gaz naturel et le biogaz pour faire circuler les bus dans la région.

Est-ce que cela peut être une solution de plus grande ampleur ? Ça reste minime pour l'instant...

La méthanisation est une solution d'avenir, mais c'est déjà une solution d'aujourd'hui, du présent. Fin 2021, il y avait 365 installations de biogaz en France (ndlr : dont 7 en Isère) et ça s'accroît tous les jours. Ces installations ont une capacité de production de 4 térawattheures, c'est à peu près la consommation de 500.000 foyers en France. Et il y a vraiment une dynamique très forte : la France vise 100% de gaz renouvelable en 2050, avec un point de passage à dix pour cent en 2030. Et puis, toute la dynamique actuelle autour de la méthanisation permet de dire qu'on est vraiment sur la bonne voie.

Et il faut installer combien de méthaniseurs pour atteindre une taille critique intéressante ?

Alors là, aujourd'hui, je vous disais qu'il y a 365 méthaniseurs installés. Mais il y a plus de 1.000 projets qui sont en développement, en discussion avec les gestionnaires de réseau de distribution de gaz, qui sont "dans les tuyaux", si je peux m'exprimer ainsi.

Cela peut être une solution aussi à l'envolée des prix du gaz ? On a vu que sur les marchés, les prix du gaz augmentaient énormément. Est-ce que ça vous risquez de répercuter ces prix sur vos clients l'année prochaine ?

Alors, c'est sûr qu'en ce moment, il y a un contexte international qui fait que les prix de l'énergie, et notamment gaz et pétrole, se sont envolés. Donc nous, chez GEG, on doit gérer directement ça : on a dix personnes qui s'occupent de prévoir la consommation, d'acheter l'énergie. Aujourd'hui, il y a des boucliers tarifaires, que ce soit en électricité ou en gaz. Le bouclier tarifaire du gaz était prévu jusqu'en juin, mais le président de la République a annoncé sa prolongation jusque fin décembre.

Mais globalement, il est clair que dans ce contexte, la méthanisation est une solution majeure, puisque c'est de l'énergie renouvelable, que ça nous permet de réduire les importations et que ça nous permet de réduire la part des énergies fossiles.