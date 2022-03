Guerre en Ukraine : "Il faut commencer à faire des dons financiers" incite la Protection Civile de la Mayenne

L'AMF et la Protection Civile de la Mayenne incitent, ce jeudi 17 mars 2022, à faire plus de dons financiers pour les réfugiés ukrainiens. Cet argent servira à payer tout ce qui manque matériel médical et électrique, entre autres.