Guerre en Ukraine : l'association "Ukraine au Mans" cherche un local plus grand pour recueillir les dons

L'association "Ukraine au Mans" a été créée fin février et en moins d'une semaine, elle est dépassée par l'afflux de dons. Elle demande un local plus grand aux collectivités.

L'association "Ukraine au Mans", créée le mois dernier, stocke dans un garage les différents produits de première nécessité (vêtements, produits alimentaires, matériel médical). Sauf qu'en moins d'une semaine d'existence, le garage est devenu trop petit. Les responsables de l'association en appellent aux collectivités et pourquoi pas aux particuliers pour trouver un local plus grand.

Les sarthois très généreux depuis une semaine pour l'association "Ukraine au Mans" © Radio France - Christelle Caillot

Les dons arrivent tout au long de la journée

Tétiana est l'une des responsables de l'association "Ukraine au Mans". Cette jeune maman jongle entre les dons des particuliers qui arrivent tout au long de la journée à son domicile et elle s'occupe aussi de son petit bébé de deux mois qu'elle allaite toutes les trois heures. Elle est très émue de la solidarité des Sarthois. Un succès auquel elle ne s'attendait pas. En moins d'une semaine, son garage d'environ 60m2 est plein de produits de première nécessité.

Les premiers produits des Sarthois sont partis pour Paris.

Les premiers produits sont acheminés sur Paris vers deux associations ukrainiennes. Il y a une partie plus spécifiquement pour les soldats avec du matériel médical et paramédical et une autre pour les habitants avec des denrées alimentaires non périssables et des produits et vêtements pour bébé. Tétiana avoue regretter le manque de soutien des collectivités.

Aujourd'hui, il nous faut un local plus grand. On a des dons, on a aussi de nombreux bénévoles qui trient et qui font des colis, mais le garage est trop petit.

