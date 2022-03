Guerre en Ukraine : la CCI Le Mans Sarthe va proposer ses services aux réfugiés

La CCI Le Mans Sarthe propose son aide pour accueillir les réfugiés ukrainiens. Elle mettra notamment en place des formations pour apprendre le français et les aidera à trouver un emploi avec leur réseau d'entreprises.

La CCI Le Mans Sarthe annonce ce vendredi 18 mars son plan d'action pour aider les réfugiés ukrainiens. La Chambre de Commerce et d'Industrie va notamment leur proposer des formations pour apprendre le français et les aider "dans leur insertion professionnelle via le réseau des entreprises membres de la CCI", explique-t-elle dans un communiqué.

Une aide de 10.000 euros sera également versée à la Fondation de France et une opération de collecte est prévue en lien avec la société Gruau, le constructeur de carrosserie disposant d'une filiale en Pologne. La CCI a déjà signalé à la préfecture qu'elle mettrait si besoin ses locaux à disposition pour des hébergements d'urgence.

Pour les Sarthois qui proposent aussi d'accueillir chez eux des réfugiés, la mairie de la Flèche a annoncé un changement de procédure. Il ne faut désormais plus informer la municipalité, mais passer par la plateforme gouvernementale dédiée.