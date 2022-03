Guerre en Ukraine : la Chambre de Commerce et d'Industrie Bordeaux Gironde a activé sa cellule de crise

La Chambre de Commerce et d'Industrie Bordeaux Gironde réactive sa cellule de crise pour faire face à la guerre en Ukraine. Cette cellule avait été créée pendant la crise sanitaire pour aider les entreprises. Le but : les aiguiller sur les différentes aides auxquelles elles avaient le droit, et permettre un suivi rapproché avec les entreprises les plus touchées. Aujourd'hui seulement 9% des entreprises girondines ont des échanges directs avec la Russie ou l'Ukraine. Mais beaucoup d'entreprises de Gironde encore fragilisées par la crise sanitaire ont du mal à faire face à la hausse des prix des matières premières.

Des secteurs plus…

40% des entreprises girondines ressentent déjà l'impact de la guerre sur leur activité selon une étude réalisée par la Chambre de Commerce et d'Industrie Bordeaux Gironde. Le problème majeur ? Plus des 2/3 de l'approvisionnement de l'industrie girondine est impactée par la guerre en Ukraine. Ce qui se ressent notamment dans l'aéronautique, où l'approvisionnement en titane devient compliqué, alors que c'est un métal essentiel dans le processus de construction d'avions. Le domaine de l'agriculture, mais aussi du BTP sont très touchés… Une situation qui inquiète la Chambre de Commerce et d'Industrie Bordeaux Gironde car le conflit n'est pas près de se terminer.

… ou moins touchés

En revanche le secteur des services s'en sort un peu mieux. En effet plus de la moitié des entreprises se sentent confiantes pour le moment. Et dans l'hôtellerie restauration, l'arrivée des réfugiés ukrainiens pourrait même venir palier un manque cruel de main d'œuvre. 30% des exilés ukrainiens recherchent d'ailleurs du travail en Gironde.