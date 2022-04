Guerre en Ukraine : la fédération du bâtiment du Grand Paris s'inquiète de la hausse du prix des matériaux

La guerre en Ukraine a des conséquences pour de nombreux secteurs de l'économie française. Le bâtiment en fait partie. Il est frappé par une importante hausse des prix, et parfois même par une pénurie de matériaux : acier, bois, aluminium, isolants ou encore terre cuite. Le conflit a mis à l'arrêt des productions essentielles, comme l'acier. Une bonne partie de celui qui est utilisé ici vient d'Ukraine. Pour l'aluminium, composante indispensable des portes et fenêtres, beaucoup d'usines de transformations se trouvent en Pologne mais emploient des salariés ukrainiens. "Ils sont partis défendre leur patrie, les usines sont à l'arrêt", explique Philippe Servalli, président de la Fédération française du bâtiment Grand Paris Ile-de-France.

Les plus entreprises les plus petites sont les plus menacées, selon Philippe Servalli. © Radio France - Sarah Tuchscherer

Lui-même patron d'une PME de 70 salariés, Saint-Denis constructions, il n'échappe pas aux difficultés : "Sur le chantier d'un groupe scolaire, j'ai passé une grosse commande de briques, 350.000 unités. Aujourd'hui le fournisseur m'explique qu'avec l'évolution du coût de l'énergie et du gaz en particulier, il ne peut plus produire au prix auquel il me les avait vendues. Il ajoute 20% d'augmentation. C'est à prendre ou à laisser". Avec ces difficultés d'approvisionnement, impossible pour les entreprises de respecter les délais prévus ou d'établir un calendrier pour les mois à venir.

Les prix, eux, explosent. Depuis septembre dernier, Philippe Servalli dit avoir relevé une augmentation "de 100% sur l'acier, de 60% sur le PVC, 75% sur les isolants, 100% sur le bois. Et ceux-ci sont quasiment revus de manière hebdomadaire alors que c'est deux fois par an en temps normal". La fédération du bâtiment du Grand Paris en appelle à l'indulgence de ses maîtres d'ouvrage. Elle souhaiterait que les contrats puissent être amendés pour tenir compte de ces difficultés. C'est, dans une certaine mesure, déjà possible en matière de commande publique, mais beaucoup plus compliqué lorsque les clients sont privés.