Guerre en Ukraine : la filière du bâtiment dans les Bouches-du-Rhône tire la sonnette d'alarme

On connaît l'adage "Quand le bâtiment, va tout va", dans les Bouches-du-Rhône comme dans d'autres départements en France, aujourd'hui, un mois après l'invasion russe en Ukraine ça ne va pas. La fédération du BTP s'inquiète de la hausse du prix de certaines matières premières : "Aujourd'hui nous avons à nouveau une crise (après celle du Covid), nous sommes dans une situation où les prix changent chaque jour. Ce qui veut dire que nous ne sommes plus capables de faire des devis ni de maintenir nos prix" se désole la présidente de la filière BTP Isabelle Lonchampt.

Des hausses de prix jusqu'à 15% sur certaines matières

Les prix peuvent augmenter de 12% à 15% pour l'acier par exemple. Conséquence : des chantiers sont aujourd'hui en suspend, car les commandes ont été passées avant la hausse et les entreprises ne s'y retrouvent plus. Isabelle Lonchampt explique que les entreprises sont face à deux problématiques : la première est la difficulté de ne pas pouvoir obtenir une révision des prix pour les commandes passées avant les augmentations et la deuxième, c'est la pénurie annoncée de certains matériaux, notamment l'acier : "si on n'a pas d'acier on ne pourra pas construire" prévient déjà Isabelle Lonchampt. L'acier pourrait manquer, car il vient en grande partie de l'Ukraine.

Dans les Bouches-du-Rhône l'activité de certaines entreprises est perturbée. Plombées déjà par le Covid l'an dernier elles ont du mal à remonter la pente.

"Aujourd'hui, on est très très inquiets." - Isabelle Longchampt

Les aides annoncées dans le plan de résilience du gouvernement soulagent un peu les entreprises : les clauses de révision des prix incluses dans les contrats publics pour prendre en compte les hausses régulières de prix et les pénalités de retard qui ne sont pas appliquées. Mais la filière souhaite également la prolongation des Prêts Garantis par l’État (PGE) déjà signés et la prise en charge de l’activité partielle provoquée par une pénurie de matériaux.