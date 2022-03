Guerre en Ukraine : la Jurassienne de céramique française (ex-Jacob Delafon) à l'arrêt

C'est une conséquence indirecte de la guerre entre l'Ukraine et la Russie : l'envolée des prix du gaz frappe de plein fouet les entreprises franc-comtoises. A Damparis, près de Dole, la société Jurassienne de céramique française (ex-Jacob Delafon) a ainsi dû stopper sa production.

Une facture de gaz multipliée par dix

Une hausse vertigineuse : la facture de gaz a été multipliée par dix pour la Jurassienne de Céramique. Avec l'invasion de l'Ukraine, elle est passée à plus de 4 millions d'euros par an contre 400.000 euros prévue dans le plan de dépenses initial. Et ce, sans compter la hausse attendue des prix de l'électricité. Le PDG Manuel Rodriguez a du coup mis en sommeil la production de sanitaires en céramique.

54 salariés au chômage partiel

La commercialisation des produits est repoussée de six mois et les 54 salariés sont en chômage partiel.Car le calcul est impossible : "Même si on augmente nos prix de 400%, ce qui serait impossible, ça ne suffirait pas à payer les charges fixes", explique le PDG. Il va dénoncer le contrat de gaz avec le fournisseur, un contrat précaire, basé sur un prix réel au jour le jour, signé en décembre et qui ne bénéficie d'aucun bouclier, aucun blocage de prix possibles, contrairement aux contrats des particuliers.

Manuel Rodriguez, le PDG de la société Jurassienne de Céramique Française en appelle maintenant aux pouvoirs publics : "Nous ne demandons pas l'aumône, juste qu'on nous laisse pas tomber" écrit-il dans un communiqué.