Guerre en Ukraine : la mission "Ambulances Solidaires" de retour à Saint-Malo

La mission "Ambulances Solidaires" est rentrée à Saint-Malo. Partie la semaine dernière, elle avait pour objectif de donner du matériel médical ainsi qu'une ambulance à la frontière entre la Roumanie et l'Ukraine. Carnet de bord avec l'ambulancier Rodolphe Chéanne.

La mission "Ambulances Solidaires" s'est rendue à la frontière entre la Roumanie et l'Ukraine.

Ils sont arrivés au beau milieu de la nuit, aux alentours de 2 heures du matin. Les bénévoles de la mission humanitaire "Ambulances Solidaires" viennent donc de rentrer à Saint-Malo, en ce mardi 15 mars. Rodolphe Chéanne est ambulancier, il a participé à la mission. Il nous livre son carnet de bord.

« Nous avons livré les ambulances et le matériel samedi 12 mars, en passant par la Roumanie (poste frontière de Sighetu-Marmajtiej). L’association et la municipalité locale nous attendaient. Ce sont des femmes civiles qui sont venues les chercher. Elles ont pris le risque de venir jusqu’à la frontière et de les convoyer jusqu’à destination sur le territoire ukrainien, ce qui représente de nombreux kilomètres à parcourir sur des routes peu sécurisées, certaines ambulances vont même jusqu'à Donetsk.

Ces femmes sont remarquables - Rodolphe Chéanne

Notre ambulance part à Kiev. Ces femmes sont remarquables. Leur courage et leur détermination nous ont vraiment impressionnés.

Un élan de solidarité de la part des Roumains est bien présent à l’arrivée des réfugiés, nous avons rencontré de nombreux bénévoles. La situation reste malgré tout très dure à voir. Les femmes et enfants arrivent pour la plupart à pied, avec des petites valises.

Cette image évoque cruellement une période bien sombre de notre histoire. Nous avons également rencontré, par l’intermédiaire de bénévoles francophones présents à la frontière, une jeune femme Ukrainienne qui venait de passer la frontière et souhaitait rejoindre la Pologne. Elle nous a donc accompagné pour le retour afin de rejoindre Cracovie avec nous.

Les températures avoisinaient les -10 degrés - Rodolphe Chéanne

Nous sommes restés bloqués 7h30 à la frontière hongroise. Les douaniers hongrois contrôlent tous les Ukrainiens qui fuient le pays, ils font sortir des véhicules, les familles avec enfants, tout cela par des températures avoisinant les -10 degrés. Ce pays si conservateur ne semble pas apprécier ce flux migratoire. Les garde-frontières sont beaucoup moins bienveillants qu’à la frontière polonaise.

Dimanche nous avons récupéré en urgence des collègues au poste frontière de Korczowa, en Pologne. Ils étaient à Lviv mais la situation était trop dangereuse pour y rester suite aux bombardements du matin.

Ce lundi 14 mars au soir, nous sommes sur la route du retour avec une arrivée prévue dans la seconde partie de la nuit, mais nous pensons déjà revenir d’ici la fin du mois. »

Retrouvez les images de la mission solidaire

À la fin de la vidéo, écoutez le témoignage d'un Ukrainien qui remercie la France pour tous ces dons.

Et puis une belle histoire pour finir : « Nous avons également récupéré ce petit chien à Wroclaw. Une jeune ukrainienne avait dû le laisser à l’embarquement à l’aéroport de Cracovie. Sa famille d’accueil polonaise a dû faire plus de 400 kilomètres pour venir nous le déposer à l’hôtel. Il va retrouver sa jeune propriétaire à St Malo », indique Rodolphe Chéanne.