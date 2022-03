Guerre en Ukraine : la région Nouvelle-Aquitaine débloque 300 000 euros d'aides

Alors que l'invasion russe se poursuit en Ukraine et que les réfugiés sont de plus en plus nombreux, la région Nouvelle-Aquitaine débloque une aide d'urgence de 300 000 euros. Une partie de cette somme est destinée au FACECO, le fonds dédié aux initiatives locales de solidarité.