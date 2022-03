Guerre en Ukraine : Laval Agglomération recense des hébergements pour accueillir des réfugiés

De nombreux élus et associations de la Mayenne appellent les Mayennais à se mobiliser en faveur des réfugiés ukrainiens. Laval Agglomération, par exemple, recense les hébergements disponibles : 10 familles se sont déjà portées volontaires, selon le président de Laval Agglo, Florian Bercault.

Karl-Josef Hildenbrand / DPA / dpa Picture-Alliance via AFP

La solidarité en faveur des réfugiés ukrainiens se met en place dans les deux sens en Mayenne : d'un côté, des collectes de dons sont organisées partout dans le département, à destination de la Pologne, d'un autre côté, certaines agglomérations comme celle de Laval réfléchissent d'ores et déjà à l'accueil de réfugiés sur place.

10 familles volontaires dans l'agglomération lavalloise

Dix familles de l'agglomération de Laval se sont portées volontaires pour héberger des réfugiés ukrainiens, selon le président de Laval Agglo, Florian Bercault. "On a reçu des appels directement à la mairie et on recense à l'échelle de l'agglomération toutes les familles qui souhaiteraient accueillir des familles ukrainiennes", explique Florian Bercault, qui est également maire de Laval. L'agglomération de Laval recense également ses capacités d'accueil auprès des bailleurs sociaux : Méduane Habitat a par exemple une dizaine de logements qui pourraient être mobilisés sur "du court ou moyen terme".

Les élus de Laval agglomération sont en lien avec la préfecture de la Mayenne pour identifier les hébergements disponibles. Des centres de vacances pourraient également être réquisitionnés pour accueillir des réfugiés ukrainiens. "Le département réfléchit à mettre des logements vacants dans les collèges", affirme Florian Bercault, le président de Laval Agglo. Chaque communauté de communes en Mayenne centralise les logements disponibles et transmet ensuite une liste à la préfecture de la Mayenne.

Si vous habitez dans l'agglomération lavalloise et que vous souhaitez héberger des réfugiés ukrainiens, vous pouvez écrire à cabinet@laval.fr ou contacter directement le standard de Laval Agglo ou de la mairie de Laval.