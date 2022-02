Guerre en Ukraine : le cirque Arlette Gruss pourrait accueillir 70 personnes en Sarthe à la Fontaine St-Martin

Le cirque Arlette Gruss prévoit le rapatriement de familles en Sarthe, environ 70 personnes essentiellement des femmes et des enfants. La troupe est en résidence à la Fontaine-Saint-Martin dans le sud du département.

Depuis le début du conflit, il y a beaucoup de mouvement dans la troupe. La Sarthe pourrait être terre d'accueil pour les familles.

Le chapiteau du cirque Arlette Gruss se met aux couleurs de l'Ukraine - @arlettegruss

Encore beaucoup d'étapes à franchir avant l'arrivée des premières familles en Sarthe

Une dizaine de salariés du cirque ont quitté la troupe pour, soit prendre les armes, soit aller chercher les familles en Pologne. 70 personnes, essentiellement des femmes et des enfants pourraient arriver en France et être hébergées à la Fontaine-Saint-Martin, lieu de résidence du cirque dans le sud de la Sarthe. Un site d'une cinquantaine d'hectares avec plusieurs logements.

On ne veut pas lancer d'appel à la solidarité pour le moment, car l'arrivée en France des familles va prendre encore beaucoup de temps

Rémy Bécuve, le chargé de communication du cirque Arlette Gruss avoue qu'il travaille quart d'heure par quart d'heure sur cette crise : on ne sait pas encore quelles sont les familles qui pourront arriver en France, et encore moins à quelle date. Le cirque travaille avec les élus locaux de la Sarthe et certaines entreprises. Les maires du Lude et de la Fontaine-Saint-Martin ont déjà fait savoir qu'ils apporteraient leur soutien au cirque.

Encore une nouvelle épreuve pour le cirque Arlette Gruss

C'est une nouvelle crise pour le cirque Arlette Gruss après des années difficiles. "Il y a eu la crise des gilets jaunes, puis la crise sanitaire" souligne Rémy Bécuve, le chargé de communication,

il y a maintenant la guerre.

Une guerre qui risque de mettre en péril la tournée du cirque. Il est actuellement à Arras jusqu'à ce mercredi puis doit se rendre à Lille pour trois jours en fin de semaine.

Le cirque veut quand même rester optimiste et rappelle les heures de la tempête de 1999. À cette époque, le chapiteau avait été totalement détruit. Arlette Gruss n'avait pas baissé les bras et tout avait été reconstruit. "Elle avait retroussé ses manches pour avancer, et aujourd'hui, on veut garder cet état d'esprit".