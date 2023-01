Guerre en Ukraine : le groupe limougeaud Legrand va quitter la Russie

C'était l'une des rares entreprises à poursuivre ses activités en Russie, frappée par de multiples sanctions européennes après l'invasion de l'Ukraine le 24 février 2022 . Legrand, l'entreprise basée à Limoges , a annoncé ce mercredi, à la clôture de la Bourse, son "intention de se désengager de la Russie", dans un communiqué.

L'entreprise, seule originaire du Limousin à être cotée au CAC 40, explique cette décision par 'l'évolution de la situation, et notamment l'accroissement des difficultés opérationnelles et des incertitudes". L'industriel explique que ce départ "constitue la meilleure option afin de poursuivre le respect des réglementations applicables et de préserver à long terme une continuité des activités locales pour ses collaborateurs et ses clients".

"Sans impact sur le résultat opérationnel ajusté du groupe"

La part du marché russe dans les activités de Legrand n'est pas la plus grande. En 2022, selon l'entreprise limougeaude, ses activités en Russie représentaient 1,5% de ses ventes annuelles. Legrand compte quatre usines dans le pays, et emploie 1.100 personnes.

Quelle sera l'impact sur les finances du groupe Legrand ? 150 millions d'euros seront placés dans les comptes en tant que dépréciation d'actifs, mais le fabricant de matériel électrique précise que cela sera "sans impact sur le résultat opérationnel ajusté du groupe".

Les résultats annuels de Legrand seront publiés le 9 février prochain. En 2021, ces résultats avaient été historiques pour l'entreprise, enregistrant une augmentation de son chiffre d'affaire de 15%, comme son résultat net qui avait bondi de 33%.