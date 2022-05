Guerre en Ukraine : le groupe volailler LDC face à la crise de l'huile de tournesol

Nuggets de poulet, nems, samoussas, sauces de plats préparés, viandes marinées : l'huile de tournesol est présente dans de nombreux produits fabriqués par les usines du groupe volailler LDC, basé à Sablé-sur-Sarthe. Dès le début de la guerre en Ukraine, l'entreprise a activé une cellule de crise pour s'adapter à l'envolée des cours. Si ses approvisionnements sont aujourd'hui sécurisés jusqu'à la fin de l'année 2022, LDC doit quand même encaisser un choc économique d'ampleur et se tient prêt à adapter ses recettes.

Des prix multipliés par trois pour l'huile de tournesol

A l'échelle du groupe, qui comprend notamment les marques Le Gaulois, Marie ou encore Maître Coq, LDC utilise 5 à 10 000 tonnes d'huile de tournesol par an. "Nous sortons d'une période de très grande inquiétude fin février", confie Thierry Maucotel, directeur de la recherche et développement du groupe. "Aujourd'hui, on a retrouvé une relative sérénité grâce à un très important travail de nos responsables d'achats" qui permet de garantir la livraison de 95% des besoins en huile de tournesol d'ici septembre.

"D'ici la fin 2022, on a déjà contractualisé 80% de nos besoins", poursuit Thierry Maucotel. "Très clairement, c'est grâce à ce que pèse LDC sur le marché que nous avons pu parvenir à cet engagement de nos fournisseurs, avec lesquels nous avons discuté dès le 25 février [dès le début de la guerre en Ukraine, NDLR]. Le problème, c'est que quand on prend des options très vite, vous l'avez compris, on les prend quoi qu'il en coûte".

Car si l'essentiel des besoins en huile de tournesol est désormais assuré, l'impact économique est évident. Aujourd'hui, LDC achète l'huile de tournesol "à des prix de 2,75 € environ au kilo. Il y a deux ans, on achetait l'huile de tournesol à moins d'un euro" rappelle Thierry Maucotel. "Ce n'est pas du tout marginal. On est presque au triple, donc c'est évidemment colossal. Et nous n'avons pas d'autres choix". Comme annoncé il y a déjà plusieurs semaines, cette flambée des matières premières est répercutée sur le prix des produits.

Des recettes de substitution déjà prêtes si besoin

Mardi 26 avril, l'Etat a autorisé les industriels de l'agro-alimentaire à remplacer l'huile de tournesol dans leurs recettes sans changer leur emballage, sauf dans certains cas précis. Grâce à la sécurisation de ses approvisionnements, le groupe LDC n'aura pas forcément beaucoup recours à ces dérogations, mais il se tient prêt en cas de besoin. "Dès le début de la crise, nous avons retravaillé nos recettes et engagé des tests immédiatement pour avoir des plans B dans l'hypothèse où nous n'aurions pas pu trouver assez d'huile de tournesol pour faire face", explique le directeur de la recherche et développement du groupe. "On serait prêt à appuyer sur le bouton s'il le fallait".

Pas question d'une modification substantielle des recettes, "avec l'introduction d'huile de palme, ou du bio qui passerait en non bio", précise Thierry Maucotel, "ça, on ne le fera pas". Restent deux marges de manœuvre. "Sur certains produits, comme les volailles marinées, on constate qu'on peut diminuer la quantité d'huile d'un tiers sans dégrader la qualité. Pour d'autres, comme certains plats cuisinés, on pourra basculer sur l'huile de colza, qu'on utilise déjà dans d'autres recettes et qui présente des atouts similaires à ceux du tournesol".

Pour LDC comme pour les autres acteurs du marché, c'est en tout cas une crise d'une ampleur inédite. "J'ai quelques années au compteur", reconnaît Thierry Maucotel, "je peux vous affirmer que je n'ai jamais vécu une crise de matières premières aussi intense sur tous les marchés en même temps.