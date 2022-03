Guerre en Ukraine : le Medef des Ardennes demande des "aides ciblées" pour les entreprise contre l'inflation

Alors que la guerre en Ukraine fait toujours rage, l'inflation continue de grimper en France. Cette hausse des prix entame le pouvoir d'achat de nombreux Français et fragilise les entreprises. Le Medef des Ardennes demande des aides ciblées pour les secteurs les plus touchés.

Alors que le Premier ministre Jean Castex va annoncer ce mercredi le plan de résilience du gouvernement pour aider les entreprises en difficulté face à la hausse des prix engendrée par la guerre en Ukraine, le président du Medef dans les Ardennes Thierry Ducoffe demande des "aides ciblées" pour les entreprises les plus touchées.

"Nous ne sommes pas partisan du quoiqu'il en coûte. Il faut cibler pour les entreprises qui en ont vraiment besoin. Les prix de l'énergie augmentent fortement, certaines entreprises consomment beaucoup d'énergie", commence-t-il.

Le recours au chômage partiel, une bonne idée ?

Le chômage partiel pourrait faire son retour pour les secteurs dont l'activité est ralentie par les conséquences de la guerre en Ukraine. Une bonne idée selon Thierry Ducoffe, le président du Medef dans les Ardennes.

"Prenons par exemple la rupture de stock des composants électroniques, dans l'automobile ou au niveau de l'informatique, on comprend que sans élément pour pouvoir fabriquer, on va mettre l'entreprise en danger. On est en rupture, on arrête l'activité. Le chômage partiel peut nous permettre cela, et éviter une fermeture", continue Thierry Ducoffe.

"Beaucoup de secteurs sont touchés, les forges les fonderies, confrontées à l'évolution du prix de la matière première par exemple. Même combat dans le bâtiment, on va se retrouver avec des évolutions sensibles de la matière première et du coût des transports", assure-t-il.