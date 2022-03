Guerre en Ukraine : le supermarché russe MERE n'est plus le bienvenu à Thionville

Le maire de Thionville (Moselle) annonce qu'il veut suspendre l'installation du supermarché russe Mere dans sa ville. Après de nombreux atermoiements, le bail du hard-discounter était signé, et la demande de travaux a été déposée.

"Je m'opposerai pour le moment à l'ouverture de ce magasin à Thionville", affirme Pierre Cuny sur France Bleu. L'élu explique qu'il va s'opposer "à la tenue de ces travaux" à cause du conflit en Ukraine.

Cette enseigne russe n'a pas sa place

Pierre Cuny explique qu'au moment du projet d'implantation, il y a déjà plusieurs mois, la situation était tout autre : "Il y a 3 ou 4 mois, qui aurait pu prédire que Poutine allait envahir l'Ukraine et commettre un crime contre l'Humanité?", explique-t-il. Le maire de la ville a donc pris la décision de bloquer le projet : "je ne veux pas être jusqu'au-boutiste, on verra bien l'évolution des choses. Mais aujourd'hui, je le redis, cette enseigne russe n'a pas sa place sur le territoire thionvillois ".

Une forme de sanction économique, au niveau local : "À un moment donné, il y a des décisions à prendre, poursuit le maire de Thionville. On a quand même une conscience, tous. Et ce qui est montré aujourd'hui sur toutes les télévisions du monde - sauf en Russie ! - est absolument abominable. J'appelle toutes et tous à se révolter".