Alimentation animale, engrais, gaz : les agriculteurs inquiets des hausses de prix dues à la guerre en Ukraine

Blé, maïs, tournesol pour l'alimentation du bétail ou des volailles, mais aussi azote pour les engrais ou gaz et pétrole pour l'énergie des machines. La guerre déclenchée en Ukraine par la Russie jeudi fait flamber les prix des matières premières agricoles. Après un record absolu à 340 euros la tonne jeudi, le prix du blé meunier était en baisse ce vendredi sur le marché européen. Le maïs, lui, poursuit sa hausse spectaculaire, à 290 euros la tonne.

Des hausses qui inquiètent fortement les agriculteurs français, à la veille de l'ouverture du Salon de l'agriculture 2022.

Pourquoi les prix flambent ?

L'Ukraine et la Russie, souvent appelés "les greniers à blé" de l'Europe, jouent un rôle essentiel dans l'approvisionnement de blé, maïs et tournesol. Ils comptent parmi les plus importants exportateurs de blé au monde, et en temps normal, la moitié du maïs importé en Europe vient d'Ukraine, troisième exportateur de maïs au monde.

En raison de la guerre, de nombreux cargos ne peuvent pas être chargés en céréales, et donc pas être exportés vers l'Europe ou le reste du monde. La demande se reporte sur d'autres marchés, et logiquement, lorsque la demande augmente alors que l'offre baisse, les prix flambent.

Les éleveurs davantage touchés avec l'alimentation animale

Face à la hausse du prix du blé, très utilisé pour l'alimentation animale, "le secteur de l'élevage va être le plus impacté", estimait ce vendredi sur franceinfo Michel Portier, le directeur d'Agritel, spécialiste des marchés agricoles. "Les éleveurs vont avoir une augmentation des prix de l'alimentation du bétail", a-t-il expliqué, "en même temps qu'une baisse des prix de la viande".

La flambée des prix du blé est catastrophique pour les territoires à vocation d'élevage - Philippe Clément, président de la FDSEA des Vosges

"La flambée des prix du blé est catastrophique pour les territoires à vocation d'élevage", a aussi estimé Philippe Clément, le président de la FDSEA des Vosges sur France Bleu Sud Lorraine. Pour l'alimentation du bétail, 50 à 70% des tourteaux de tournesol importés proviennent d'Ukraine, a-t-il expliqué.

"Pour ceux qui n'ont pas d'autonomie alimentaire et qui ont besoin d'acheter des céréales pour nourrir leurs animaux, l'impact est réel et immédiat", a confirmé à France Bleu Touraine Sébastien Prouteau, céréalier à Maillé, en Indre-et-Loire, et président de la FDSEA du département.

Pas d'impact sur le prix du pain ou des pâtes en France

En revanche, Michel Portier, d'Agritel, tient à rassurer : "Il n'y a aucune aucune crainte de pénurie de blé en France, qui est le premier pays exportateur de blé au sein de l'Union européenne", a-t-il rappelé sur franceinfo.Pour l'expert, la hausse des cours du blé n'aura qu'un "impact relativement faible sur le prix du pain. Il faut savoir que le prix de la farine représente au maximum 10% du prix final de la baguette", a-t-il rappelé. "Ne vous ruez pas sur les pâtes non plus, qui sont faites avec du blé dur alors que je vous parle de blé tendre", a-t-il expliqué. "La Russie et l'Ukraine n'exportent pas de blé dur, qui est plutôt fait au Canada, au Mexique, aux États-Unis et en France. Il n'y a pas de raison pour que le prix des pâtes augmente", a-t-il martelé. La France, première puissance agricole de l'Union européenne, dispose également de stocks de céréales.

Un risque de pénurie d'engrais

Les agriculteurs français sont en revanche très inquiets d'une potentielle pénurie d'engrais, a expliqué Michel Portier sur franceinfo. "On a besoin d'azote, faite à partir de gaz, pour cultiver des céréales. Mais avec l'envolée des cours du gaz, voire l'arrêt des livraisons par la Russie, on risque d'avoir une pénurie d'azote et donc une baisse de la production mondiale qui risque de faire flamber les coûts", a-t-il précisé.

Il y a un an, l'azote coûtait 350 euros, il est désormais à 800 euros - Pascal Lerousseau, président de la chambre d'agriculture de la Creuse

"Il y avait déjà une envolée du prix de l'azote, car ce sont beaucoup ces régions-là qui produisent l'azote pour l'agriculture", a abondé Pascal Lerousseau, le président de la chambre d'agriculture de la Creuse, sur France Bleu Creuse ce vendredi : "Il y a un an, l'azote coûtait 350 euros, il est désormais à 800 euros", a-t-il précisé. "Ce sont de nouvelles charges qui pèsent sur nos trésoreries", a déploré Sébastien Prouteau, le président de la FNSEA en Indre-et-Loire sur France Bleu Touraine.

L'énergie va plomber les budgets des exploitants

Hormis la hausse du prix des engrais, la flambée des prix du gaz et du pétrole risque de toute façon de faire flamber les charges des exploitants agricoles. C'est l'une des craintes d'Olivier Lebert, le président de la Chambre d'agriculture de la Sarthe. "Si on prend le prix de l'énergie par exemple sur une exploitation moyenne, on a déjà prévu, sur l'année qui arrive, une hausse de 30 à 40 %", explique sur France Bleu Maine celui qui est aussi éleveur de vaches laitières en bio. "Chez moi, cela représente une augmentation d'environ 5.000 euros sur une facture annuelle de 12.000 euros", déplore-t-il.