Guerre en Ukraine : les exportateurs de fleurs coupées du Var sont dans l'expectative

La guerre en Ukraine inquiète les exportateurs de fleurs coupées du Var. Les Russes apprécient et achètent des fleurs de qualité, surtout celles à grandes tiges ou à gros boutons comme les renoncules ou les tulipes cultivées autour de Hyères. Le marché russe représente, en moyenne, 12% du chiffre d'affaire des exportateurs varois. Mais aujourd'hui toutes les transactions sont à l'arrêt et le cours des fleurs baisse.

Patrick Carrasco, gérant de la société Flora Provence, réalise 15% de son chiffre d'affaire avec la Russie. Il devait expédier des milliers de fleurs en tige pour le 8 mars et la journée internationale des droits des femmes, "une journée très importante pour les Russes, ils offrent ce jour-là plus de fleurs que lors de la fête des mères" précise le professionnel. Mais Patrick Carrasco a stoppé ses expéditions le 21 février dernier : "Nous savons très bien que l'achat de fleurs est secondaire. Et nous n'avons plus de relations commerciales avec nos clients, à cause notamment de l'exclusion de la Russie du réseau de paiement Swift."

Le grossiste a dû trouver d'autres marchés pour vendre ses fleurs : "Nous nous tournons un peu plus vers les Etats-Unis, l'Allemagne ou même la France. Depuis le début du conflit, le cours des fleurs a baissé et certains clients peuvent désormais se permettre d'acheter nos tiges de qualité car elles sont moins chères. Mais il ne faut pas que les cours descendent plus bas car ce serait difficile pour nos producteurs locaux"

Inquiétude pour la saison de la pivoine

Autre source d'inquiétude pour les grossistes et producteurs de fleurs coupées : l'arrivée d'ici quelques jours des pivoines sur le marché, "une échéance importante" pour le bassin hyérois avec 130 hectares de plantations. _"_Les Russes adorent nos pivoines. Ils représentent 20 à 30% du marché. C'est donc un enjeu important pour nous d'autant qu'ils nous en achètent un peu plus chaque année et tirent les prix vers le haut. Il est encore trop tôt pour se prononcer sur la saison de la pivoine, nous ferons un premier bilan dans les semaines qui viennent" explique Patrick Carrasco.

"Nous avons tous les jours nos clients au téléphone"

Et le professionnel ajoute immédiatement : "Si notre activité doit être impactée par le conflit, il n'y aura rien de grave pour nous. Nous nous relèverons comme à chaque crise subie. Nous pensons surtout à nos clients. Nous les avons tous les jours au téléphone. Certains sont Ukrainiens et travaillent en Russie. Nous essayons de les réconforter comme on peut mais c'est difficile. Nous souhaitons comme tout le monde que le conflit s'arrête pour que tous nous puissions retrouver un peu de quiétude."