Guerre en Ukraine : les prix alimentaires mondiaux à un niveau jamais enregistré selon les Nations Unies

Les prix mondiaux des denrées alimentaires ont atteint en mars leurs "plus hauts niveaux jamais enregistrés" en raison de la guerre en Ukraine, qui "provoque des chocs" dans les marchés des céréales et des huiles végétales, selon l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO). L'indice FAO des prix alimentaires, qui suit la variation mensuelle des cours internationaux d'un panier de produits alimentaires de base, avait déjà battu en février son record depuis sa création en 1990. Il a enregistré en mars une nouvelle hausse de 12,6%.

Cette augmentation est principalement imputable à l'indice FAO des prix des céréales, qui a "enregistré une hausse de 17,1% par rapport à février, sous l'effet de fortes hausses des prix du blé et de toutes les céréales secondaires, principalement dues à la guerre en Ukraine".

Les prix alimentaires sont également tirés vers le haut par les huiles végétales, dont l'indice FAO "a bondi de 23,2%, porté par la hausse des cours de l'huile de tournesol, dont le premier exportateur mondial est l'Ukraine". Dans le même temps, les prix des huiles de palme, de soja et de colza progressent aussi nettement, "sous l'effet d'une hausse de la demande mondiale à l'importation due à des ruptures d'approvisionnement en huile de tournesol".

De nouvelles hausses à prévoir

À la guerre en Ukraine s’ajoute en France, une épizootie de grippe aviaire de grande ampleur, qui a de lourdes conséquences sur les cheptels de volaille. Dix millions d’animaux ont été abattus, un chiffre record.

Résultat, en mars, les pâtes, l'huile, la farine, les volailles ou encore les œufs ont coûté plus cher au consommateur français. Selon l'Insee, en France, en un an, les prix alimentaires ont augmenté de 2,8% et les prix des produits frais de 7%. Et la hausse "va continuer" a prévenu le président de l’Association nationale des industries agroalimentaires (Ania), Jean-Philippe André, invité de franceinfo le 7 avril. L'Ukraine "est le premier fournisseur de l'Union européenne" d'œufs a-t-il notamment rappelé. "L'ensemble du cheptel des porcs et des poulets sont nourris par des produits de nutrition animale qui viennent de là-bas [Ukraine]", a-t-il ajouté, ce qui explique, selon lui, qu'en "charcuterie, il devrait y avoir des hausses de 20 à 30%".

Dans ce contexte, le gouvernement a d’ores et déjà annoncé la réouverture des négociations commerciales entre industriels et distributeurs. Destinées à fixer les tarifs annuels des produits à marque nationale, elles avaient pris fin le 1er mars.