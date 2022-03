Guerre en Ukraine : les prix du fioul augmentent et les clients peinent faire le plein dans le Calvados

Parmi les conséquences de la guerre en Ukraine, l'augmentation des prix de l'énergie. A la pompe, le prix du gazole a pris 14 centimes le litre en moyenne en une semaine. Les prix du fioul sont eux aussi en augmentation. En fin d'année, ils frôlaient encore la barre symbolique d'un euro le litre. Depuis le début du conflit, ils se sont envolés à 1,60 euros. Et les livreurs sont littéralement pris d'assaut.

Chez Fioul Services à Soliers, près de Caen dans le Calvados, le téléphone n'arrête pas de sonner. Mais la société ne peut pas assurer à ses clients qu'ils seront livrés. "On est rationné depuis vendredi, et on connait nos stocks au jour le jour", explique Matthieu Legras, le patron.

Pour pouvoir servir tout le monde, la société a décidé de limiter les livraison à 500 litres. Et le patron se désole pour les clients qui ont retardé leurs commandes en misant sur une baisse des prix. "A l'époque, en novembre et en décembre, on était à 80-90 centimes le litre. Ca a grimpé à 1,60 euro. Clairement, ils sont perdants, et en plus ils ne sont même pas assurés d'être livrés".