Guerre en Ukraine : Michelin suspend ses activités en Russie

Dans un communiqué bref, tombé ce mardi en début d'après-midi, Michelin, dont le siège est à Clermont-Ferrand, fait part de sa décision d'interrompre la production du site de Davydovo, à une centaine de kilomètres de Moscou. Le groupe y fabrique des pneus tourisme et des pneus rechapés pour poids-lourds. Dans le même temps, il suspend ses exportations vers la Russie.

"Un contexte très difficile"

Le manufacturier parle d'un "contexte très difficile et incertain". Sa priorité étant "d'accompagner tous ses salariés affectés par la crise et notamment ses salariés de Michelin Russie".

Il explique rester "pleinement mobilisé" et "adapter ses décisions en fonction de l'évolution de la situation".

Mille salariés dont 750 à Davydovo

Michelin compte mille salariés dans le pays, dont 750 travaillent sur le site de Davydovo qui produit 1,5 à 2 millions de pneumatiques par an, principalement pour les voitures de tourisme. La plus grosse partie de la production est destinée au marché local et dans une moindre mesure à certains pays d'Europe du nord.

Bidendum installé au centre de recherche et développement de Michelin (site de Ladoux) près de Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme). 30 juin 2021. © Radio France - Emmanuel Moreau

Premier manufacturier étranger en Russie

Michelin est présent sur le territoire depuis 1997. En 2004, il est le premier manufacturier étranger de pneus à y ouvrir une usine.

Les ventes du groupe en Russie représentent 2% de ses ventes totales et 1 % de sa production mondiale de pneus tourisme.