Guerre en Ukraine : neuf réfugiés hébergés dans un chalet en Béarn

Certains réfugiés ukrainiens sont arrivés chez nous en Béarn. C'est le cas de plusieurs familles qui ont été accueillies à Gan, il y a pile une semaine. Il y a quatre femmes et cinq enfants, originaires de Kiev. Ces femmes ont tout quitté, leurs maris sont restés sur place. Environ 3.200 km séparent Gan de Kiev. Ici, elles ont trouvé refuge dans une maison prêtée par Pierre, un habitant de Gan qui avait envie de les aider.

"Il se trouve que nous avons une maison assez grande et disponible, sourit Pierre qui a ouvert sa porte. On a reçu ces neuf personnes depuis mardi dernier. C'est difficile pour elles, on essaie de ne pas être trop intrusifs, de ne pas appuyer où ça fait mal. On ne pose pas de questions. Ce sont des jeunes femmes de 45 ans, leurs maris sont sur le front. Pour l'instant ça se passe très bien [...] On fait tout pour les accueillir au mieux et ça n'est pas difficile pour moi."

Pierre Gibut, habitant de Gan qui héberge des réfugiés ukrainiens © Radio France - Marion Aquilina

Dans ce chalet, ces réfugiés ukrainiens vivent temporairement à neuf. Quand nous les avons rencontrés, c'était l'heure du thé et d'essayer de faire fonctionner une connexion Internet. Marie, 14 ans, tente de faire rire sa mère et sa grand-mère : "En Ukraine, il y a la meilleure connexion Internet en Europe ! Alors qu'ici, il n'y a pas du tout Internet, on essaie de faire quelque chose avec ça !" Effectivement dans ce chalet à Gan, ça ne capte pas très bien mais le plus important c'est que tout le monde soit en sécurité ici.

Plus de 3.000 kilomètres séparent Kiev de Gan © Radio France - Marion Aquilina

D'autant plus que leurs proches sont restés là-bas, c'est ce que rappelle Eleonora, la mère de Marie : "Mon mari et mon beau-père sont à Kiev. On s'appelle tous les jours, et Dieu merci, ils sont encore en vie !" Ces femmes peuvent compter sur l'aide de José, Palois qui fait partie de l'association Echange France Ukraine. "Elles sont en train de récupérer, explique José. On a fait une collecte avec des copains et on a récolté 1.600€, ce qui permet de leur donner 4,50€ par jour. L'école, trois enfants iront à Pau dans une école privée et un ira à Gan." En attendant que tout cela soit mis en place, ces enfants ont commencé à apprendre le français.