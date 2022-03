CARTE - Guerre en Ukraine : où déposer des dons en Mayenne ?

Les dons en faveur du peuple ukrainien se multiplient partout en France, avec à la fois des initiatives de particuliers, d'associations, d'entreprises ou encore de collectivités locales. Pour s'assurer qu'il n'y ait pas de perte et que tous les dons soient bien acheminés vers la Pologne, où se trouvent de nombreux réfugiés, l'Association des maires de France (AMF) et la Protection civile ont mis en place une organisation simplifiée partout en France. Les collectes de dons vont désormais être centralisées au niveau des communautés de communes. Vous pouvez donc déposer vos dons dans un lieu choisi par la communauté de communes la plus proche de chez vous : en Mayenne, il en existe 9. Si vous habitez par exemple à Saint-Berthevin ou Changé, dans l'agglomération lavalloise, le lieu de collecte est situé au gymnase Jacques Chamaret à Laval.

Des dons au niveau des 9 communautés de communes en Mayenne

Certains particuliers ou certaines associations mettent en place des collectes de dons en Mayenne, sans forcément avoir d'appui logistique ensuite pour les acheminer vers la Pologne. C'est pour cette raison que l'AMF et la Protection civile ont décidé de mettre en place au niveau national une collecte de dons : le matériel d'urgence et de première nécessité est ensuite transféré dans des centres de collecte situés dans chacune des 9 communautés de communes mayennaises. Les particuliers peuvent également déposer leurs dons directement dans les centres dédiés. "Si les habitants ont besoin de donner quelque chose, ils se rapprochent de leur communauté de communes. J'habite à Évron, ma communauté de commune est la communauté de communes des Coëvrons, donc je vais à Evron. Si j'habite à la Entrammes, la communauté de communes c'est celle de Laval Agglomération dont je me présente au gymnase Jacques Chamaret à Laval", détaille Yanis Oudir, le directeur départemental des opérations au sein de la protection civile en Mayenne.

Les dons collectés dans chaque communauté de communes mayennaise sont ensuite redirigés vers un centre départemental, situé dans les locaux d'une entreprise à Laval. La Protection civile organise les transferts au niveau régional, dans le Maine-et-Loire, puis au niveau national avant de mettre en place des convois à destination de la Pologne. Dimanche 6 mars, 15 camions de la Protection civile vont par exemple partir de France, chargés de matériel tel que des lits, des sacs de couchages ou encore des brosses à dents ou des médicaments, en direction de la Pologne. "On a déjà des correspondants fédéraux qui sont sur place, des personnes françaises qui gèrent la réception des dons. On peut vraiment rassurer la population mayennaise : les dons qui ont été faits vont être vraiment acheminés ou vont servir demain à l'accueil de réfugiés", insiste Yanis Oudir.

Les dons des habitants de l'agglomération lavalloise sont triés puis sont envoyés dans la centrale départementale de la Protection civile en Mayenne. © Radio France - Maïwenn Bordron

Appel aux bénévoles

La Protection civile a besoin de bénévoles pour faire fonctionner les lieux de collecte partout en Mayenne : les Mayennais sont appelés à venir aider à trier les dons. La Protection civile fait également appel aux associations afin qu'elles mobilisent également leurs bénévoles. Les centres de collecte vont rester ouverts sur une durée indéterminée, les besoins en logistique vont donc être importants pour gérer les dons chaque semaine, dans tout le département. Par exemple, le gymnase Jacques Chamaret à Laval est ouvert ce samedi 5 mars et dimanche 6 mars de 10h à 18h, puis ensuite du lundi au vendredi de 15h à 20h.

Découvrez la carte des points de collecte en Mayenne

Si vous souhaitez faire un don en soutien aux Ukrainiens, vous pouvez déposer des vêtements, des couvertures de survie, des brosses à dents, des serviettes hygiéniques ou encore des pansements et du savon. Les denrées alimentaires ne sont pas acceptées.