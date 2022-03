Guerre en Ukraine : partir ou rester en Russie, le dilemme des entreprises françaises

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a de nouveau demandé aux entreprises françaises de quitter la Russie, ce mercredi, alors qu'il s'adressait aux parlementaires français. Citant Auchan, Leroy-Merlin et Renault, il a jugé que les entreprises françaises encore présentes en Russie devaient cesser d'être les "sponsors de la guerre".

Selon le ministère français de l'Economie, la France est le premier employeur étranger en Russie, avec quelque 160.000 salariés. Avant la guerre, plus de 500 entreprises françaises, dont 35 groupes du CAC 40, opéraient en Russie. Certaines d'entre elles ont décidé de fermer boutique sur le territoire russe. Ainsi début mars, Hermès, rapidement suivi des autres grands groupes de luxe français, Chanel, LVMH et Kering, a annoncé la fermeture de ses boutiques en Russie.

Mais pour d'autres, le choix s'avère plus difficile. La Russie a en effet décidé d'accentuer la pression sur les groupes étrangers qui seraient tentés par un retrait, en n'hésitant pas à agiter la menace d'une nationalisation des actifs sur place. S'ajoutent, évoquent certaines enseignes, le risque de déstabilisation financière de leur entreprise, l'impossibilité de se passer des produits russes ou encore la volonté de ne pas mettre les salariés sur place en difficulté.

Les groupes français sous pression

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a exhorté devant le Parlement français les entreprises françaises implantées en Russie à cesser de soutenir "la machine de guerre" russe et à quitter ce pays, citant nommément Renault, Auchan et Leroy Merlin. Dans la foulée, le chef de la diplomatie ukrainienne Dmytro Kouleba a appelé à un "boycott" mondial du constructeur Renault en raison de "son refus de quitter la Russie". Sur les réseaux sociaux, nombreux sont les messages appelant telle ou telle société à stopper les affaires avec l'envahisseur russe.

Au micro de France Bleu Nord, la candidate à l'élection présidentielle de Lutte ouvrière, Nathalie Arthaud, a estimé que les grands groupes français qui continuent de commercer en Russie sont guidés par "leurs profits". Le candidat écologiste à la présidentielle Yannick Jadot a de son côté accusé TotalEnergie de "complicité de crime de guerre", accusation à laquelle le groupe a répondu avec l'annonce d'une plainte en diffamation contre le député européen.

Sous la pression, Renault a annoncé ce mercredi soir la suspension de la production de son usine de Moscou, qui subissaient de toutes façons des problèmes d'ordre logistique, et a dit réfléchir à l'avenir de sa participation dans sa filiale russe Avtovaz.

Des salariés de la branche ukrainienne de Leroy Merlin ont de leur côté demandé lundi à l'enseigne française, ainsi qu'aux autres enseignes de l'association familiale Mulliez (AFM) présentes en Russie, Auchan et Decathlon, d'y cesser leurs activités, alors qu'un magasin Leroy Merlin a été bombardé dimanche soir à Kiev, provoquant la mort d'au moins huit personnes.

La question financière

Depuis l'invasion de l'Ukraine, les autorités russes ont multiplié les mesures pour éviter les fuites de capitaux. Sans aller jusqu'à prononcer le mot "nationalisation", le président russe Vladimir Poutine s'est dit pour la nomination d'administrateurs "externes" à la tête de ces entreprises "pour les transférer à ceux qui veulent les faire fonctionner". Le parquet russe a aussi ordonné un "contrôle strict" des entreprises étrangères annonçant la suspension de leurs activités.

De quoi faire hésiter certaines entreprises à quitter le pays. Une telle fermeture serait même contre-productive, selon Xavier Bertrand, président LR de la région Hauts-de-France et invité ce mercredi sur franceinfo : "Ils disent : on ferme, aussitôt ce sera nationalisé et récupéré par Poutine ou par ses proches. Le fait qu'il y ait cette activité, ce n'est pas ça qui enrichit les oligarques ou Vladimir Poutine."

Cela peut être une espèce de cadeau d'actifs que l'on fait à la Russie

Adeo, la holding de Leroy Merlin, a répondu dans le même sens au président ukrainien ce mercredi : une fermeture serait considérée comme une "faillite préméditée", "ouvrant la voie à une expropriation qui renforcerait les moyens financiers de la Russie". Le directeur général d'Adeo, dans une interview publiée ce mercredi soir par La Voix du Nord, assure que "fermer serait un abandon" et que ce serait "faire un cadeau de l’entreprise et de ses actifs au régime russe, et renforcer la guerre." Philippe Zimmermann assure que les intérêts financiers ne rentrent pas en compte dans cette décision, car "le bénéfice en Russie est en chute libre."

"Ce sont des décisions très délicates à prendre. Ce sont des investissements qui ont été conséquents et qui risquent d'être perdus", a expliqué sur franceinfo Eric Dor, directeur des études économiques à l'école de commerce IESEG à Paris, après l'annonce par Renault de la suspension de ses activités en Russie. "En abandonnant ces activités productives en Russie, les Occidentaux laissent la place au gouvernement russe pour éventuellement réquisitionner, voire nationaliser les actifs. Donc, cela peut être une espèce de cadeau d'actifs que l'on fait à la Russie."

La Russie, deuxième marché de Leroy Merlin

En plus de produire sur place, Renault est également actionnaire à 67% du constructeur local Avtovaz, et de sa marque Lada. Le groupe français a beaucoup investi dans Avtovaz et redoute une nationalisation forcée en cas de départ. Une sortie définitive de Russie fragiliserait le redressement du groupe, dont Avtovaz a représenté la moitié du résultat opérationnel courant de la division automobile l'an dernier. Après ses annonces, le groupe a d'ailleurs annoncé dans un communiqué "revoir ses perspectives financières pour l'année 2022 avec une marge opérationnelle du Groupe de l'ordre 3%", contre plus de 4% précédemment.

Pour le groupe Leroy Merlin, la Russie représente le deuxième marché derrière la France, avec plus de 18% de son activité mondiale. Autres enseignes de l'Association Familiale Mulliez, Auchan et, dans une moindre mesure, Decathlon sont également présentes en Russie. Auchan exploite 231 magasins en Russie, pour un chiffre d'affaires de 3,2 milliards d'euros, soit plus de 10% de son activité globale.

Autre employeur important sur place, la Société Générale détient la majorité au sein de sa filiale Rosbank (12.000 salariés), un poids lourd du secteur bancaire russe, et la banque ne compte pas s'en séparer, a rappelé son directeur général, Frédéric Oudéa, le 16 mars.

Sans importations, des pénuries de gaz ?

TotalEnergies a annoncé sa décision d'arrêter tout achat de pétrole ou produits pétroliers russes, "au plus tard à la fin de l'année 2022". En revanche, le PDG de TotalEnergies, Patrick Pouyanné, a clairement expliqué ce mercredi que son groupe ne pouvait pas renoncer au gaz russe. Au micro de RTL, il a assuré ne pas pouvoir se passer de gaz russe sans lequel une partie de l'économie européenne "s'arrêterait". "Si je décide d'arrêter d'importer du gaz russe, je ne sais pas le remplacer, je n'en ai pas de disponible", a déclaré le PDG. "Si nous arrêtons le gaz russe, nous savons que l'hiver 2023, nous avons un problème, en janvier 2023 il faudra rationner l'utilisation du gaz, pas pour les particuliers mais sans doute pour les industriels en Europe".

TotalEnergies produit 16,6% de ses hydrocarbures en Russie, et même 30% pour le gaz seul, avec une forte implication sur le champ gazier Yamal, à l'extrême nord du pays. Le groupe détient aussi 19,4% du géant du gaz russe Novatek. "J'ai des contrats de 25 ans et je ne sais pas sortir de ces contrats", a également indiqué Patrick Pouyanné.

La question humanitaire

Certains groupes évoquent la question humanitaire, affirmant ne pas vouloir pénaliser leurs salariés ou les habitants russes. "On a la responsabilité, en tant qu’employeur, de nos 45.000 collaborateurs en Russie, avec leurs familles, qui contribuent depuis 18 ans à construire une relation durable en Russie. Il n’y a pas de raison à condamner nos équipes russes pour une guerre qu’elles n’ont pas choisie", argumente Philippe Zimmermann, le directeur général d’Adeo, maison mère de Leroy Merlin, dans un entretien publié ce mercredi soir par La Voix du Nord.

Jean-Marc Cicuto, représentant syndical CFTC de Leroy Merlin, a lui-même défendu la position de son groupe, ce mercredi sur franceinfo : "45.000 salariés" en Russie, "avec leurs familles, cela fait 100.000 personnes, et on ne va pas créer de la misère sur de la misère".

Dans ce contexte, plusieurs enseignes ont fait le choix de maintenir uniquement leurs activités "essentielles". C'est le cas du laboratoire pharmaceutique français Sanofi qui a annoncé mercredi "arrêter toute nouvelle dépense qui ne serait pas directement liée" à la fourniture de ses "médicaments essentiels et vaccins en Russie et au Bélarus". "Nous sommes choqués et attristés par la brutalité de l'agression russe contre l'Ukraine et les souffrances auxquelles le peuple ukrainien fait face", déclare le groupe dans un communiqué publié sur son site. Mais "arrêter l'ensemble de nos opérations reviendrait à priver ceux qui en ont besoin de médicaments essentiels et de vaccins. Cela irait à l'encontre de notre vocation", explique le groupe.

Danone, de son côté, a indiqué que le groupe poursuivrait sa production locale en Russie de produits laitiers et de nutrition infantile essentiels, mais a coupé d'autres liens avec le pays. Le groupe a précisé que soutenir le peuple russe et ses employés ne signifiait pas qu'il soutenait les actions de Moscou. "Nous avons un devoir de protection envers nos 8.000 collègues en Russie, envers les citoyens russes, les personnes ordinaires, qui comptent sur nous pour la nutrition infantile, la nutrition médicale, les produits laitiers - les aliments essentiels", a déclaré Danone.

Le groupe agroalimentaire français a déclaré qu'il cesserait de vendre plusieurs de ses produits non essentiels en Russie, dont ses marques KitKat et Nesquik. Danone dit aussi avoir interrompu de nouvelles importations et exportations en Russie ainsi que tous ses investissements, y compris la publicité et les promotions auprès des consommateurs. L'enseigne a ajouté que si elle réalisait des bénéfices pendant la guerre, elle les reverserait à des organisations humanitaires.

Danone a déclaré avoir réalisé environ 5% de ses revenus de 2021 en Russie et moins de 1% en Ukraine, où la société compte près de 1.000 employés.