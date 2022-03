Guerre en Ukraine : Pour l'AMF de la Loire, "il ne faut pas que la mobilisation s'éteigne au fil des semaines"

Dans la Loire, la solidarité pour les Ukrainiens s'organise alors que l'offensive russe se poursuit. Pour parler de cette mobilisation dans le département, Hervé Reynaud, président de l'Association des maires de France dans la Loire était notre invité le 3 mars.

Au huitième jour de l'offensive russe, la solidarité envers les Ukrainiens s'organise en Europe, notamment au niveau des maires de nos villes et de nos villages. Hervé Reynaud, le président de l'Association des maires de France dans la Loire était l'invité de France Bleu Saint-Etienne Loire le 3 mars pour parler de cet élan.

Le cap du million de réfugiés a été franchi le 2 mars au soir. L'Association des maires de France s'organise pour accueillir une partie de ces Ukrainiens. Des communes de la Loire recensent par exemple des logements disponibles.

"On cherche plutôt des logements sur le moyen terme. On évalue en Europe à près de six millions de personnes qui pourraient quitter le pays donc il faut anticiper. Il y a déjà un travail de la part d'un certain nombre de personnes privées, de particuliers qui, d'ores et déjà, sont prêts à mettre à disposition leur logement mais aussi de l'enseigne Airbnb et de nos bailleurs sociaux. C'est encore difficile de donner des chiffres mais nous sommes en train de recenser tout cela", décrit Hervé Reynaud.

Un appel aux dons de kits chirurgicaux

Des collectes de médicaments, de denrées alimentaires sont organisées un peu partout dans le département, à Saint-Galmier, à Roche-la-Molière, à Rive-de-Gier, etc. Le président de l'Association des maires de France dans la Loire appelle à la vigilance. Il faut donner en fonction des premiers besoins.

"Une liste a été déterminée pour pouvoir collecter des produits qui sont nécessaires, que ce soit des produits de secours, de logistique. Nous avons besoin de couvertures, de gels douche, de fournitures d'habillement, de certains produits alimentaires. Soyez vigilants, appuyez-vous sur cette liste. Il y a également des dons qui sont orientés sur des kits chirurgicaux, sachant qu'un seul kit coûte 120 euros, avec des gants, des pansements, des produits pour des sutures, etc. Il ne faut pas trop se disperser de ce point de vue là", explique Hervé Reynaud.

Cette liste de besoins est à retrouver sur le site internet de l'Association des maires de France.