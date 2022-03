Guerre en Ukraine : un convoi pour la Pologne est parti de Saint-Vaast-la-Hougue

A 8 heures ce vendredi matin, ils étaient une dizaine à se rassembler au chantier Bernard pour préparer les huit camions. Depuis mardi dernier, les dons pour l'Ukraine s'accumulent, si bien que le nombre de camions est rapidement passé de cinq à huit en quelques jours. A l'intérieur des vivres, médicaments et couvertures pour les réfugiés Ukrainiens en Pologne.

Une notoriété efficace

A deux par camion, ils s'en vont pour Varsovie ou Lubin, plus à l'est, pour déposer leur dons et espèrent ramener des réfugiés, femmes et enfants. "J'ai deux gîtes, j'aimerais ramener des enfants surtout... ça me fait de la peine pour eux", lâche un conducteur.

Gilles Auger, le patron du chantier naval Bernard à Saint-Vaast-la-Hougue ne pouvait pas s'imaginer autant d'emballement après son appel aux dons sur Facebook. "Quand on est grands-parents ou parents, on ne peut pas rester insensible à ce qu'il se passe là-bas. On a profité de la notoriété du chantier pour relayer l'appel aux dons et de là est venu ce mouvement qui s'est amplifié au delà de ce qu'on pouvait imaginer."

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

"Ils sont engagés, responsables et humains"

Tous se sentent concernés, les quelques curieux présents saluent le courage et le dévouement de ces conducteurs. "On est avec eux moralement et physiquement. Ils sont engagés, responsables et humains", confie Gérard, en regardant les camions se préparer à partir.

Le convoi arrivera dimanche en Pologne et devrait repartir lundi pour revenir d'ici vendredi prochain dans le Val de Saire.