La CGT tire la sonnette d'alarme : cinq centres des finances publiques vont fermer d'ici huit mois en Savoie.

« la proximité du service public fiscal et financier est de nouveau attaquée au détriment des usagers de tous ordres, élus, particuliers, entreprises locales »

Au premier janvier 2019 les centres de Lanslebourg, Grésy sur Isère, Beaufort, Le Chatelart et les Echelles fermeront, selon le syndicat. Et à La Rochette, Saint Michel de Maurienne, Modane et Ugine c’est la suppression du recouvrement des impôts qui est annoncée, et donc celui de l’accueil des usagers précise la CGT.

A la Direction des impôts on est moins catégorique : oui on parle de ces cinq centres MAIS

" S’agissant du département de la Savoie, qui comprend un réseau de centres des finances publiques très développé, plusieurs projets de restructurations visant à transférer l’activité de cinq trésoreries (Beaufort, Le Chatelard, Les Echelles, Grésy-sur-Isère et Lanslebourg-Mont-Cenis) sont effectivement envisagés ; mais la concertation locale est en cours et aucune décision définitive n’est prise à ce jour.

Le haut de la rue principale de Saint Michel : la très grande majorité des commerces sont fermés © Radio France - ANABELLE GALLOTTI

Gros soupirs des habitants de Saint Michel de Maurienne

A Saint Michel de Maurienne, les habitants ont appris cet hiver la fermeture prochaine des guichets de la gare, en semaine, hors saison touristique. Puis à moyen terme très certainement selon la CGT, les guichets des finances publiques fermeront également. « On sera obligé de prendre la voiture et d’aller à Saint Jean de Maurienne » se désolent les habitants. En soulignant que tout le monde n’a pas accès à Internet et à la fameuse dématérialisation.