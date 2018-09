Sarthe, France

Dans le Guide du Routard de la Vallée du Loir, une dizaine de pages sont consacrées à la Sarthe, et notamment au sud du département. Une cinquantaine de références sont listées : des restaurants, des hôtels, des sites culturels. Le patrimoine sarthois est mis à l'honneur dans cette édition du Guide, parue le 10 avril. En cinq mois, les établissements cités ont ressenti un léger effet sur leur fréquentation.

"On a eu un ou deux visiteurs qui nous ont vu dans le Guide et qui voulaient venir tester le restaurant. C'était pour voir, par curiosité", confirme Leslie Termeau, chargée de communication à l'Hôtel de France, situé à La Chartre sur le Loir. Pour le moment, les professionnels du tourisme ont du mal à quantifier la hausse de l'affluence grâce au Guide du Routard. Mais il y a bien un effet. Surtout, il pourrait être plus important dans les prochaines semaines, en basse saison. Les hôteliers et restaurateurs espèrent attirer des locaux qui se baladent dans la région.

C'est déjà le cas de Michèle. Elle vit en Sarthe depuis une vingtaine d'années. Le Guide du Routard de la Vallée du Loir l'intéresse particulièrement. "Même pour une Sarthoise, c'est intéressant. On est toujours à la recherche de nouvelles adresses, de restaurants, de visites dans la région. Je prends toujours le Routard. C'est bien, il y en a pour tous les prix, c'est pratique", explique-t-elle.