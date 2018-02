On saura ce lundi qui sont les lauréats du Guide Michelin 2018. En Touraine, les chefs n'attendent pas les résultats avec la même impatience.

Indre-et-Loire, France

Le palmarès de l'édition 2018 du Guide Michelin sera dévoilé ce lundi à Boulogne-Billancourt. La Touraine compte 4 restaurants "Une étoile" et 20 restaurants "Bib Gourmand" c'est-à-dire de bonnes tables à moins de 32 euros. On peut imaginer que la fièvre monte chez les étoilés comme chez les Bibs et pourtant, ce n'est pas vraiment la réalité car le Guide Michelin ne fait pas l'unanimité.

Prenons deux avis opposés, celui du chef de "La Promenade" au Petit-Pressigny et du "Saint Honoré" à Tours. La Promenade possède une étoile depuis 1989. Jacky Dallais, le chef, porte cette étoile depuis 2010, année où il a succédé à son père à la tête de l'établissement.

Il y a une petite crainte, bien sûr, parce qu'on ne sait pas s'ils vont nous l'enlever ou pas, l'étoile. Le Michelin reste une référence pour les clients mais de là à se mettre la pression pour çà, non! -Jacky Dallais, le chef de La Promenade au Petit-Pressigny

Le point de vue de Benoit Pasquier, le chef Bib Gourmand du Saint Honoré, est plus radical. Sa meilleure publicité, dit-il, c'est le bouche à oreille de la clientèle et non pas le Guide Michelin

Déjà, j'ai envoyé paître deux guides, le Gault et Millau et le Bottin Gourmand, qui n'étaient pas sérieux. Ce que je reproche au Guide Michelin, c'est de valoriser des chefs qui ne sont plus trop présents aux fourneaux. Quant à la sortie du guide, j'espère que les groupes alimentaires n'auront pas la part trop belle au moment de la remise du palmarès -Benoit Pasquier, le chef du Saint Honoré

En Touraine, les étoilés sont "La Promenade" au Petit-Pressigny, "l'Auberge du Bon Laboureur" à Chenonceaux, "le Chateau de Pray" à Chargé, et "les Hautes Roches" à Rochecorbon. C'est vendredi que le Guide Michelin "papier" sera disponible dans les librairies.