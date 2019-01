Guide Michelin 2019 : la Lorraine perd une étoile et n'en gagne aucune

Par Rachel Noël, France Bleu Lorraine Nord et France Bleu Sud Lorraine

Les promus et les déchus du guide Michelin 2019 ont été dévoilés ce lundi 21 janvier. Il n 'y a plus que 13 restaurants étoilés en Lorraine. Et tous sont des restaurants "une étoile". Le restaurant Les Bas Rupts de Gérardmer (Vosges) perd l'étoile qu'il détenait depuis 39 ans.