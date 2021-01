Guide Michelin 2021 : quel est le palmarès en Isère

Malgré le contexte sanitaire et les différentes confinements qui imposent de longs mois de fermeture aux restaurants, le célèbre Guide Michelin a dévoilé ce lundi 18 janvier son palmarès 2021. L'Isère compte désormais cinq restaurants avec 1 étoile et deux avec 2 étoiles.

Si la cérémonie 2021 du Guide Michelin aurait du se tenir à Cognac, c'est à Paris à la Tour-Eiffel et sans la présence des chefs qu'elle a eu lieu ce lundi 18 janvier. Pas de grand'mess avec du public, mais un palmarès dévoilé au cour d'un direct vidéo d'une heure sur les réseaux sociaux. La fermeture des restaurants au vu du contexte sanitaire lié au coronavirus a bien évidemment été évoquée.

Avec ce nouveau palmarès, l'Isère compte cinq restaurants avec 1 étoile et deux avec 2 étoiles. Au final, le département fait avec un restaurant étoilé en moins, puisque "La Tour des Sens", à Tencin et "Le Palégrié" à Corrençon-en-Vercors perdent chacun leur étoile. Mais dans le même temps "Le Fantin Latour" à Grenoble et son chef Stéphane Froidevaux en décroche une.

Notez que "La Pyramide" à Vienne et "La Maison Aribert" à Uriage-les-Bains conservent leurs deux étoiles.

Les restaurants "1 étoile" en Isère

- "Le Domaine de Clairefontaine" du chef Philippe Girardon à Chonas-l'Amballan.

- "L'Emulsion" du chef Romain Hubert à Saint-Alban-de-Roche.

- "Le P'tit Polyte" des chefs Emilie Paris et Tanguy Rattier au chalet Mounier aux Deux-Alpes.

- "L'Ambroisie" du chef André Taormina à Saint-Didier-de-la-Tour.

- Et donc le petit nouveau : "Le Fantin Latour" du chef Stéphane Froidevaux à Grenoble.

Les restaurants "2 étoiles" en Isère

- "La Pyramide" du chef Patrick Henriroux à Vienne

- " Maison Aribert" du chef Christophe Arribert à Uriage-les-Bains.