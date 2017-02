Guide Michelin : le plus jeune chef de la promotion 2017 est rouennais !

Ce jeudi 9 février, 70 restaurants ont obtenu une étoile au très coté Guide Michelin. Parmi eux, la table Rodolphe, à Rouen, qui obtient son premier macaron. Son chef, Rodolphe Pottier, est le plus jeune de la promotion 2017. Une récompense incroyable un an et demi seulement après l'ouverture .

Il en perdrait presque les mots. A 25 ans seulement, Rodolphe Pottier vient d'obtenir ce jeudi 9 février sa première étoile au Guide Michelin pour son restaurant Rodolphe, à Rouen. "Je suis très heureux ! C'est beaucoup d'émotions...", souffle le jeune chef. "Enfiler sa veste avec la fameuse étoile rouge, ça fait chaud au cœur." Pour le chef rouennais, cette récompense est un d'autant plus important qu'il est le plus jeune lauréat de la promotion 2017. Un accomplissement : "C'est rassurant parce qu'on l'attendait cette étoile, on était dans les rumeurs mais jusqu'au dernier moment on n'était sûrs de rien." Alors quand la nouvelle est officielle, c'est l'explosion de joie pour lui et son personnel. "On peut enfin souffler ! Enfin, on a encore une grosse journée et demi de travail devant nous mais dimanche on pourra souffler et boire une coupe de champagne avec le personnel." Avant de se remettre au boulot au plus vite. Parce que le jeune cuisinier a de l'ambition.

On va mettre les bouchées doubles

Cette récompense, c'est le fruit de beaucoup d'implication selon le jeune chef. "C'est du travail, du travail et du travail. On se donne à fond tous les jours, je motive mes équipes à 200% tout le temps pour faire le meilleur service." Surtout, ce premier macaron arrive un an et demi seulement après l'ouverture de son établissement. "C'est grand pour nous ! Ça laisse envisager un bel avenir."

Une deuxième étoile ? "Il reste une marche encore !", tempère Rodolphe Pottier. "On va déjà consolider celle-ci. On a eu une première période avec l'ouverture du restaurant, maintenant on démarre une nouvelle aventure et il faudra mettre les bouchées doubles." Avec quels changements concrets ? "En soi, la cuisine ne changera pas fondamentalement puisque c'est elle qui nous a permis de décrocher l'étoile. Mais on va essayer d'affiner le service, la cuisine un peu aussi quand même, de faire plus attention. Quand on veut aller plus loin, il y a beaucoup de détails à prendre en compte. La marche est haute mais on va travailler pour."

Au total, 14 tables étoilées en Seine-Maritime et dans l'Eure

Avec la première étoile de Rodolphe Pottier, ce sont au total 14 restaurants qui sont étoilés en Seine-Maritime et dans l'Eure. Il y a trois restaurants une étoile dans l'Eure et neuf en Seine-Maritime. Seules deux tables ont deux macarons et les deux se trouvent en Seine-Maritime : Chez Gill (Rouen) et Jean-Luc Tartarin (Le Havre).

Au niveau national, 616 restaurants sont désormais distingués. 70 restaurants ont gagné une première étoile pour cette promotion 2017, un record, et 52 tables en ont perdu une ou plusieurs.