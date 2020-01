Guide Michelin : pas de panique en cuisine au restaurant étoilé de l'Isle-sur-la-Sorgue

L'Isle-sur-la-Sorgue, France

Le palmarès du Guide Michelin doit être révélé ce lundi 27 janvier. C'est le "Graal gastronomique" pour les restaurateurs. Ces derniers sauront à 16 heures s'ils conservent ou décrochent une étoile de plus, voire s'ils en perdent une, à l'instar du chef emblématique Paul Bocuse, seul trois étoiles déclassé en 2020. A quelques heures de l'annonce, les rumeurs circulent, dans certaines cuisines on retient son souffle mais pas spécialement au restaurant le Vivier installé à l'Isle-sur-la-Sorgue, doté d'une étoile depuis 2008.

Pour le chef de cet établissement vauclusien, Romain Gandolphe, la recette pour obtenir cette distinction n'est pas si compliquée : "Il faut une bonne cuisine, des jolis produits, une maîtrise des cuissons et des saveurs. Il faut aussi se remettre en question chaque jour pour apporter une belle expérience gastronomique _à nos clients. Si on y met du c_œur et que toute l'équipe se donne à fond, il n'y a pas de raison de perdre cette étoile."

Son associé, Patrick Fischnaller lui aussi est confiant : " Je n'ai jamais eu trop la pression par rapport à ça." D'autant que d'après le gérant, "Le Guide Michelin est moins acheté aujourd'hui." Il estime que le guide doit évoluer vers le numérique. "Son association avec La fourchette et TripAdvisor est discutable mais peut-être nécessaire pour rester à la page."