Guilherand-Granges : les 236 salariés de Conduent vont recevoir leurs lettres de licenciement

"Ce n'est pas l'idéal, mais c'est acceptable". Pascal Souche, le délégué CFDT de Conduent à Guilherand-Granges en Ardèche sait bien que ses 235 collègues auraient préféré ne pas avoir de plan social à attendre. Mais depuis février dernier et l'annonce brutale de la fermeture du centre d'appels , les délégués du personnel et responsables syndicaux se sont battus pour obtenir le meilleur Plan de Sauvegarde de l'Emploi possible.

Les salaires versés encore pendant 8 mois

Premier point positif pour lui, ce PSE sera entièrement payé par l'entreprise et pas par l'Etat, comme cela a pu être envisagé un moment. Ensuite, il prévoit huit mois de versement de salaire quasi à taux plein. "Bien sûr ce n'est pas assez, on aurait préféré 12 mois mais ça permet déjà de se retourner et de chercher un autre emploi ou de débuter une formation" précise le syndicaliste. D'autant qu'une enveloppe assez conséquente est prévue pour ceux qui souhaitent se former. Jusqu'à 4.000 euros pour les formations courtes et 10.000 pour les plus longues.

Atténuer un peu le choc

Pascal Souche reconnait que cela va être compliqué et cela va prendre du temps pour les 236 employés de digérer la perte de leurs emplois. Il cite son propre cas : "à 47 ans, en milieu de carrière, après dix ans passés dans la boite, il va falloir un petit break pour redémarrer". Il espère aussi que ce temps là pourra atténuer un peu l'annonce brutale de la fermeture en février dernier.

Le plan social a été présenté aux salariés il y a une dizaine de jours. "En majorité ils l'ont trouvé correct" précise le syndicaliste. Ce PSE est également validé par l'inspection du travail depuis ce début de semaine. Les lettres de licenciement vont maintenant être envoyées par l'entreprise. "On devrait les recevoir la semaine prochaine" précise pascal Souche.