Gujan-Mestras : un nouveau super yacht en construction chez Couach

Le chantier naval a posté le 9 août dernier cette photo sur son Facebook avec un seul commentaire : "un nouveau super yacht en construction au Chantier Naval Couach..." La société a pris l'habitude de garder le secret autour de ses contrats mais confirme son embellie.

Depuis sa reprise en 2011 par la société Nepteam, Couach cultive le secret. On en saura pas plus sur le client ni la taille exact du nouveau bateau photographié en début de mois mais c'est bien la preuve que le chantier a retrouvé des couleurs alors qu'il était menacé de fermeture au début des années 2000.

Couach enchaîne les contrats

2014, le chantier naval met à l'eau son plus gros bateau, le Bellongers, palace flottant de 50 mètres de long avec jacuzzi et hammam. Prix de la transaction : entre 25 et 30 millions d'euros. L'acheteur est un industriel russe. Le bateau battra pavillon Britannique dans les iles Caiman.

2015, c'est la marine Saoudienne qui passe commande pour 75 vedettes. Là encore, le montant du contrat est confidentiel mais des sources évoquent un chèque de 130 millions d'euros. De quoi faire travailler les 260 salariés du site Gujannais pendant plus de 3 ans. Couach doit même embaucher une centaine d'intérimaires.

En 2016, nouvelle mis à l'eau : un super yacht de 44 mètres puis son petit frère en mars dernier, 23 mètres. Bref, après des années de galère, Couach a repris la barre en main. L'an passé son PDG Walter Ceglia nous expliquait que le chantier devait encore consolider son chiffre d'affaire mais que l'horizon s'était clairement dégagé.