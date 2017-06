VIDÉO - À Gundershoffen, Boehli dévoile les secrets de fabrication de son bretzel

Mercredi ouvre à Gundershoffen (Bas-Rhin) la "fabrique à bretzels" de l'entreprise Boehli. Un espace qui permet d'observer une partie de la fabrication de l'incontournable biscuit apéritif... et son histoire.

La visite commence comme n'importe quelle recette : avec les ingrédients. "De la farine, de l'huile de tournesol, du sel, de la levure et du malte", détaille Raphaël Wurtz, le directeur du site Boehli à Gundershoffen (Bas-Rhin), là où s'ouvre mercredi 28 juin la "fabrique à bretzels". Le visiteur y découvre une fresque historique, des images d'archive de la petite boulangerie-épicerie de Marcel Boehli qui a ouvert en 1934 dans le village voisin de Gumbrechtshoffen, ainsi qu'une reconstitution d'une boulangerie d'époque. Mais ce qui attire le regard n'est autre que ce grand tapis roulant, derrière une vitre : des dizaines de petits bretzels y défilent.

"On a voulu faire découvrir une usine vivante, où l'on voit des hommes et des femmes travailler", commente Raphaël Wurtz. Boehli dispose aujourd'hui de six lignes de production et sort plus de 6.000 tonnes de produits par an. Pour admirer sa toute nouvelle "fabrique à bretzels", il faut débourser 4 euros pour un adulte et 3 euros pour un enfant. La visite est gratuite pour les moins de 6 ans.

La "fabrique à bretzels" de Boehli à Gundershoffen © Radio France - Aude Raso