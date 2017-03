VIDÉO - Guyane : une délégation de ministres "sur place avant la fin de la semaine"

Une délégation ministérielle va se rendre en Guyane avant la fin de la semaine pour conclure les discussions sur une sortie de crise, a annoncé lundi le Premier ministre. Un mouvement de grève généralisée a commencé.

Bernard Cazeneuve a annoncé lundi l'envoi d'une délégation de ministres "avant la fin de semaine" en Guyane, où un mouvement de grève générale illimitée a démarré. À une seule condition : "que les conditions du respect [...] et de l'ordre républicain sont réunies". "La première priorité, c'est la lutte contre l'insécurité, le renforcement des moyens", a de son côté estimé François Hollande.

Vols annulés et barrages routiers : la Guyane, territoire français d'Amérique du Sud qui abrite notamment la base spatiale de Kourou, est secouée par un large mouvement social. Les quelque 250.000 habitants s'apprêtent à vivre au ralenti à l'appel des 37 syndicats de l'Union des travailleurs guyanais (UTG). Les protestataires, réunis au sein du collectif "Pour que la Guyane décolle", réclament un plan d'investissement de grande ampleur pour faire face notamment au manque d'équipements publics et à un taux de délinquance élevé.

Délinquance et chômage importants

Située à plus de 7.000 km de la métropole, la Guyane est le territoire de France où l'on compte le plus d'homicides - 42 en 2016 - et le taux de chômage (22,3%) y est deux fois plus élevé que la moyenne française.

La tentative de dialogue entamée par la mission interministérielle dépêchée samedi sur place par le gouvernement s'est heurtée à une fin de non-recevoir des élus locaux qui réclament la venue d'un membre du gouvernement avant d'entamer toute négociation.