C'est la "nuit de la fraternité" ce soir jeudi soir à Nantes. Quelques heures pour partager un repas en musique et surtout discuter avec les sans-abris. Pour comprendre ce que ça veut dire vivre à la rue, comme Gwenael qui y a passé un an.

Nantes, France

On les croise sans vraiment les voir. Un millier de personnes est sans domicile fixe à Nantes. La majorité d'entre elles sont hébergées par des associations ou des structures d'accueil, mais une centaine continue de dormir à la rue ou dans des squatts, toutes les nuits. Pour comprendre vraiment ce qu'est leur vie, la septième "Nuit de la fraternité" a lieu ce jeudi soir sous les arcades de Talensac. L'occasion pour tous ceux qui le souhaitent de partager un repas en musique avec les sans-abris et surtout discuter avec eux.

J'avais faim, c'était compliqué pour se laver, s'habiller...

Avant ce rendez-vous, nous avons rencontré Gwenael. Il a 45 ans et il a passé un an à la rue avant de reprendre pied, petit à petit. Si bien qu'aujourd'hui, il se surprend à laisser échapper ces trois mots, tellement importants : "je suis content". Il y a un an, il nous aurait dit tout le contraire. Il était en train de passer son premier hiver dehors. "On voit le froid quand on marche, mais le froid quand on dort dehors, ça fait vraiment mal". À l'époque, il passait ses nuits dans un parking à Moutonnerie avec une dizaine d'autres SDF. Un endroit à peu près à l'abris du vent et de la pluie, mais pas du reste. "J'avais faim, c'était compliqué pour se laver, s'habiller...", confie Gwenael.

Je peux demander une cigarette à quelqu'un dans la rue. Mais de l'argent, je ne peux pas

Tout ce que Gwenael avait, finalement, c'est la honte de se retrouver sans rien. "J'ai essayé de faire la manche une fois devant un bureau de tabac. Mais je suis resté 10 minutes. Je peux demander une cigarette à quelqu'un dans la rue. Mais de l'argent, je ne peux pas". Surtout que Gwenael n'imaginait pas se retrouver un jour dans une telle situation. C'est à la mort de ses parents, au début des années 2000, que sa vie a commencé à se compliquer. Pendant une quinzaine d'années, il a vécu chez des connaissances, à droite à gauche. Un jour, ça s'est arrêté. "Ensuite, c'est allé très vite". En fait, il y a un an, Gwenael ne nous aurait pas raconté son histoire. "Je ne vous aurais même pas parlé. Même les gens que je connaissais d'avant, quand j'habitais à Orvault, je ne leur aurais pas parlé. Je ne voulais même pas les voir. Je ne voulais pas qu'ils voient que j'étais à la rue. J'osais pas me montrer".

Des papiers, un travail et bientôt son appartement

Et puis il y a eu ce déclic. "Un jour, je me suis dit : Gwen, tu ne passeras pas un deuxième hiver dehors". Il y a aussi eu cette rencontre, cette main tendue à l'accueil de jour. "J'ai repris pied". Première étape : retrouver des papiers d'identité. Ensuite, tout s'est enchaîné. Depuis septembre, Gwenael travaille même trois demi-journées par semaine. Il assemble notamment des vélos pour les enfants et, l'autre jour, il les a apportés dans une école. Quand il le raconte, un grand sourire éclaire son visage : "il a fallu qu'on fasse le Père-Noël, qu'on se cache un peu pour les mettre au pied du sapin !" Son cadeau à lui, ce sera un appartement, en janvier. À ce moment-là, c'est avec une voix sans doute un peu plus assurée qu'il pourra nous redire: "je suis content".