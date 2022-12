Habilis, une des sociétés qui révolutionnent nos bureaux en Isère

Habilis, qui compte une vingtaine de salariés et qui est basée à La Tronche, près de Grenoble, est une société familiale qui travaillait historiquement à aménager l'intérieur des particuliers et qui a pris, depuis 2016, un virage vers les professionnels. Une bonne idée puisque des changements d'habitudes et la crise sanitaire sont venues porter la demande. Explications avec Quentin Nier, le gérant d'Habilis.

ⓘ Publicité

France Bleu Isère - Le marché pro est un marché porteur visiblement puisque vos vos résultats ne cessent de progresser.

Quentin Nier - Oui c'est un marché porteur. C'est un marché qui se transforme en profondeur depuis, notamment le Covid parce que en fait, on s'est retrouvé dans une configuration ou quasiment du jour au lendemain des entreprises qui étaient très peu ouvertes notamment au télétravail, se sont retrouvées à faire du télétravail forcé. Puis finalement, on s'est rendu compte qu'il y avait des choses qui fonctionnaient dans tout ce qu'on avait mis en place. Alors petit à petit, les entreprises se sont mises à accepter une partie de ce qui était des contraintes. Et en parallèle de ça, on avait des collaborateurs qui, eux aussi, ont commencé à prendre goût à certaines parties de ces nouvelles possibilités de travail avec un équilibre vie pro-vie perso peut être plus aligné, et qui ont aussi pris pas mal de recul sur quelles sont leurs attentes.

Le réaménagement de bureaux est une demande des salariés ?

Plus qu'une demande du personnel ce sont des attentes des nouvelles générations notamment. On se retrouve face à des personnes qui avant même le salaire veulent du sens, veulent travailler pour une entreprise qui partage des valeurs, dans laquelle ils vont trouver du lien et pouvoir s'éclater dans ce qu'ils font. Et dans une période ou le recrutement est tellement concurrentiel l'espace de travail est devenu un vecteur d'attractivité très important pour l'entreprise.

De moins en moins de bureaux individuels mais de plus en plus de place qu'on peut s'échanger. C'est ça le modèle ?

C'est ça. On a beaucoup d'entreprises qui sont en croissance en terme de chiffres, mais qui sont en décroissance en terme d'espace parce qu'ils libèrent des surfaces pour justement recréer des espaces plus adaptés. Parce que finalement, avec le télétravail, tout ce qu'on peut faire seul, on va le faire plutôt chez soi ou dans un ou dans un tiers lieu où on peut se concentrer. Et quand on va venir au bureau, on vient pour collaborer, pour créer ce lien social dont on a besoin. Donc on va avoir de plus en plus d'espaces pour se réunir et finalement de moins en moins, voire quasiment plus du tout de bureau individuel. On travaillera plutôt sur des grands espaces, mais on est très loin de l'open space qu'on peut imaginer. L'open space se réduit et il est surtout greffé de plein de fonctions.

Est ce que vous sentez que c'est une vague de fond ? Ou alors est ce qu'il y a eu un pic et que les demandes commence à retomber un peu ?

Alors non, on sent vraiment que c'est un sujet de fond. Je pense que le pic, on n'est pas encore dedans. Là, aujourd'hui on est dans une phase ou les entreprises savent qu'il faut qu'elles réinventent leur espace, ne serait ce que pour les adapter aux nouvelles attentes des collaborateurs. Donc c'est très loin d'être un sujet de passage ou un sujet marketing, c'est aujourd'hui un vrai enjeu pour les entreprises de se réinventer.

loading