Habitat de la Vienne #stopauxpréjugés

Poitiers, France

Exemple concret avec à Poitiers, Habitat de la Vienne qui a lancé une campagne de communication sous forme d'affichage un peu "provoc" avec #stopauxpréjugés. Le bailleur social a conscience que le grand public peut se méprendre parfois du contenu réel aujourd'hui des presque 12.000 logements sociaux proposés.

Campagne d'affichage dans les rues de Poitiers © Radio France - Vincent Hulin

ce ne sont plus les grandes barres d'immeubles des années 60

Des immeubles avec jardinets sur deux étages, des places de parking goudronnés des cages d'escalier et des boites aux lettres toutes neuves et modernes, bref vu de l'extérieur impossible de se dire que nous sommes en présence de logements sociaux et autant dire que ce type de produits trouve assez vite preneur, comme nous le précise Pascal Aveline, Directeur Général Habitat de la Vienne qui rajoute "Je pense qu'il était nécessaire de revoir la présentation qu'on avait du logement social aujourd'hui le logement social ce ne sont plus les grandes barres d'immeubles des années 60, avec parfois les problématiques du vivre ensemble qui vont avec, ici à St Benoit on prouve qu'on peut faire de la mixité sociale et que ça fonctionne très bien."

Un prochain programme doit voir le jour toujours à st Benoit à la Vallée Mouton 2 et peut être d'autres opérations très localisées à Poitiers même.