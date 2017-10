Habitat du Gard mobilisé contre le plan logement du gouvernement

Les responsables d'Habitat du Gard poussent un coup de gueule contre le plan logement du gouvernement. Si la réforme est mise en oeuvre, le principal bailleur social du département risque de perdre de 7 à 9 millions d'euros de ressources par an.

"Si cette réforme est mise en place, on sera à peine capable de changer la poignée de la porte, si elle est cassée" . C'est Denis Bouad, le président d'Habitat du Gard qui s'exprime ainsi ce mardi , après un conseil d'administration extraordinaire.

En cause, le projet de Loi de Finances 2018 du gouvernement qui prévoit d'imposer aux seuls locataires des bailleurs sociaux, une nouvelle baisse de l'APL dès le 1er janvier. Une baisse qui pourrait aller jusqu'à 60 euros par mois et par locataire alors que les loyers n'augmenteront que de 0,75%. Résultat : une baisse de ressources pour Habitat du Gard équivalent à 7 à 9 millions d'euros par an.

" Ces 7 à 9 millions d'euros, c'est tout simplement de l'argent qui est réinvesti dans de la réhabilitation de logements, des petites réparations et dans la construction de logements neufs"

Pour Habitat du Gard, l'annonce du gouvernement a agi comme un coup de massue, d'autant que le bailleur social planchait depuis des mois sur un nouveau programme de rénovation urbaine. A Nîmes, Bagnols sur Cèze et Vauvert. Ce projet est également défendu par les collectivités locales et la Préfecture.

"On fout tout en l'air ! "

Stéphane Cabrié et Denis Bouad, directeur et président d'Habitat du Gard

Cette réforme risque aussi de pénaliser tout le secteur du bâtiment dans le département explique pour sa part le directeur d'Habitat du Gard, Stéphane Cabrié. Egalement les 1500 fournisseurs qui travaillent avec l'office HLM.

A l'issue du conseil d'administration extraordinaire qui s'est tenu ce mardi, une motion a été rédigée à l'unanimité par ses membres. Ils demandent au gouvernement de revoir son projet de baisse de l'APL pour les seuls locataires du parc social. Et de tenir compte des situations locales des différents organismes HLM.

Habitat du Gard gère aujourd'hui 15 615 logements, ce qui représente 50 000 locataires. 1 sur 5 perçoit l' APL. Plus de 5500 familles sont actuellement en attente d'un logement auprès du bailleur social.