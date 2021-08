Habitat : En septembre, des propriétaires devront demander un permis de louer à Châteauroux Métropole

Danielle Dupré-Ségot ( à droite) Maire du Poinçonnet, Vice Présidente chargée de l'habitat et des gens du voyage et Magalie Bourdin, responsable habitat à Châteauroux Métropole.

Une nouveauté à Châteauroux, pour lutter contre l'insalubrité de logements anciens, la municipalité va instaurer un "permis de louer" dans certaines zones du centre-ville.

Tous les propriétaires et les habitations de Châteauroux ne sont pas concernés. Il faut dans un premier temps que vous possédiez un ou des logements locatifs privés de plus de 15 ans. Deuxièmement, il doit se situer dans le périmètre Opah-RU (opération programmée d'amélioration de l'habitat et Renouvellement urbain.

Danielle Dupré-Ségot : "Ce permis de louer permettra de lutter contre l'habitat indigne."

A partir du premier septembre vous devez effectuer des démarches de demande d'autorisation de louer si vous remplissez toutes ces conditions : "Ce permis de louer permettra de lutter contre l'habitat indigne. en effet depuis quelques années nous avons de plus en plus de plaintes de locataires. Ils nous disent qu'ils habitent certains logements dans des conditions insalubres [...] Si vous désirez louer votre logement, vous devrez faire une demande auprès du service habitat de Châteauroux Métropole. Vous aurez une autorisation préalable avant de louer votre logement meublé ou nu. Il y aura ensuite une visite de votre logement d'un prestataire ou d'une personne de Châteauroux Métropole. Ensuite après une étude des services de la ville, vous serez averti si vous pouvez louer votre logement avec ou sans travaux supplémentaires à réaliser suite aux conclusion de l'étude de votre dossier." confirme Danielle Dupré-Ségot, Maire du Poinçonnet, Vice présidente de Châteauroux-Métropole, chargée de l'Habitat.

Magalie Bourdin (responsable habitat à Châteauroux Métropole) : 76% du parc privé potentiellement indigne, c'est du locatif !"

Après avoir fait des efforts grâce aux aides sur l'amélioration de l'habitat pour les propriétaires occupants, il fallait s'occuper de la location, comme le précise Magalie Bourdin, responsable habitat à Châteauroux Métropole : "En réalité malgré tous les efforts déployés, nous avions peu d'actions sur le parc locatif privé contrairement au par locatif social. Et les statistiques en notre possession indiquent que 76% du parc privé potentiellement indigne c'est du locatif ! Vous comprendrez bien qu'il fallait faire un effort dans ce secteur."

Si vous souhaitez louer à la rentrée votre appartement ou maison, renseignez vous sur le site chateauroux-metropole.fr