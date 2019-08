" Habituellement, en été, Amboise double sa population. Cette année, on l'a presque triplée ! C'est du jamais vu"

Le château du Clos Lucé à Amboise où Léonard de Vinci vécut les dernières années de sa vie jusqu'à sa mort le 2 mai 1519. Vue sur le château et une sculpture dans le jardin, mai 2019.

Amboise, France

" On a eu un afflux de touristes du monde entier. Et c'est vrai que ça a bouleversé un peu les habitudes de chacun.." Myriam Santacana est conseillère municipale chargé du tourisme et du commerce à Amboise. Elle était notre invité ce mardi matin.

C'est vrai que les chiffres sont édifiants. Pour ce mois d'août, le Château Royal d'Amboise voit sa fréquentation bondir de 15% par rapport à l'été précédent. Au Clos-Lucé, porté également par l'exposition sur la réplique de la Cène, on enregistre plus de 100 000 entrées rien que pour ce mois d'août. Soit une augmentation de 24%.

La saison est encore loin d'être finie. La municipalité se donne RDV à l'automne pour faire le bilan de cet été historique. Mais déjà, plusieurs réflexions sont menées pour mieux gérer tout cet afflux de touristes.