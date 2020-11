Hagetmau : la boutique Family Shop trouve des solutions pendant le reconfinement

Nathalie Valentin a ouvert sa boutique à Hagetmau en juillet dernier. Une ouverture récente. Son activité avait pourtant bien démarré, l’entreprise se développait bien depuis 4 mois : Nathalie avait de plus en plus de clientes. Mais le reconfinement l’a stoppée dans son élan.

Ce 2ème confinement a mis un coup d’arrêt brutal à mon activité.

Sa boutique, Family Shop, c’est un dépôt vente de vêtements, mais aussi un lieu qui met en avant des artisans et des jeux français. Elle vend des vêtements de seconde main pour habiller les enfants. Des jeux fabriqués en France. Des créations comme des bijoux. Un mélange d’univers qui lui tenait à cœur. « Je trouvais qu’il n’y avait pas de telle proposition sur Hagetmau. » Nathalie voulait créer un commerce de proximité en se disant qu’il est tout à fait possible de consommer local et français. On trouve que du 100% français dans les jeux et les créations des artisans.

Une plateforme solidaire pour vendre ses articles

Depuis l’annonce du reconfinement, comme d’autres commerçants, elle cherche des solutions pour toucher la clientèle. Nathalie utilise sa page facebook où elle met en avant tous ses produits à travers des photos. Elle passe aussi par une plateforme solidaire : fairemescourses.fr. La plateforme existe depuis le 1er confinement. Elle propose une mise en ligne gratuite pour les commerçants et les artisans. Le client peut trouver des boutiques en fonction de son code postale. Ensuite, c’est le principe du « cliquer-retirer ». Même si les produits sont en ligne, les commandes se font rares, confie Nathalie. Elle espère que les commerces dit « non essentiels » pourront rouvrir rapidement.

