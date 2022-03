Hagetmau : le dernier abattoir des Landes définitivement sauvé

C'est acté. Officiellement. Depuis le Conseil municipal de ce lundi 28 mars. Le dossier de cession de l'abattoir d'Hagetmau a été adopté. L'établissement est vendu 613.000 euros au Pôle d'équilibre territorial et rural, le PETR, qui regroupe six communautés de communes (Aire-sur-l’Adour, Chalosse Tursan, Pays Grenadois, Coteaux et Vallées des Luys, Pays Tarusate, Terres de Chalosse). Le PETR va louer l'abattoir d'Hagetmau à un collectif de bouchers et d'éleveurs.

Tous les emplois conservés

En 2019, après le départ de son principal client, l'abattoir municipal a failli fermer. "Il était évident qu'il fallait le sauver", commente Pascale Requenna, la maire d'Hagetmau, ravie de voir les choses se concrétiser après trois années de travail acharné. C'est également un soulagement pour les salariés : neuf en CDI, trois en CDD. Ces emplois sont maintenus.

Les éleveurs landais peuvent eux aussi souffler. Ils n'auront pas besoin de se rendre dans les Pyrénées-Atlantiques pour abattre leurs animaux, le dernier abattoir des Landes est conservé. "C'est très important pour l'activité économique, pour les éleveurs, pour le circuit court. Et je suis ravie d'avoir vendu cet établissement avec un très bon équilibre économique", poursuit la maire d'Hagetmau.

Le tonnage abattu augmente en effet depuis 3 ans. Il est passé de 2.002 en 2019, à 3.081 l'année dernière. Le PETR prévoit de réaliser prochainement 800.000 euros de travaux de modernisation.